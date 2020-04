Charlize Theron dona dinero para combatir la violencia de género

La actriz Charlize Theron y su fundación se comprometieron a donar un millón de dólares/ El Universo

La actriz Charlize Theron y su fundación se comprometieron a donar un millón de dólares para los esfuerzos de ayuda por el coronavirus, del cual la mitad será destinada a combatir la violencia de género surgida por la pandemia.

The Charlize Theron Africa Outreach Project anunció el miércoles que bajo la iniciativa Together For Her, 500,000 dólares irán a albergues para víctimas de violencia doméstica y programas comunitarios.

Activistas han advertido que el abuso doméstico es un peligro mayor durante la cuarentena, que a veces implica que mujeres en riesgo estén confinadas en casa con sus abusadores, sin los recursos necesarios para escapar. Los niños también están en peligro.

La actriz galardonada con un premio Oscar apoyará los esfuerzos en Estados Unidos y en su país natal, Sudáfrica, de acuerdo con un comunicado de la fundación. Los fondos adicionales se usarán a nivel doméstico e internacional a través de dos organizaciones asociadas: CARE y la Entertainment Industry Foundation.

"La diseminación global de COVID-19 ha obligado a la gente a estar en casa y la vida se ha vuelto aún más peligrosa para las mujeres que sufren de violencia doméstica, especialmente aquellas más marginadas, y están en un riesgo mayor de sufrir violencia”, señala la misiva.

Theron señaló que las donaciones para Together for Her irán a servicios como albergues, apoyo psicológico, líneas de ayuda, intervención de crisis, servicios de salud, servicios legales y otras formas de apoyo para mujeres y niños que experimentan violencia doméstica.

"Charlize y estas tres organizaciones piden a otras mujeres influyentes y organizaciones apoyar esta causa crítica y proporcionar espacios seguros y programas para salvar vidas de mujeres necesitadas”, señala el comunicado.