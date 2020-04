Muere a los 16 años actor de The Flash y Supernatural

Foto: Deadline

El mundo del cine y la televisión están de luto. El actor Logan Williams, conocido por sus papeles en series como Supernatural o The Flash, ha fallecido a los 16 años por causas que todavía se desconocen, según ha adelantado The New York Times.

La madre del joven, Marlyse Williams, ha sido la que ha confirmado la muerte del actor y ha explicado que se produjo el pasado jueves. Una pérdida que se hace todavía más difícil por la imposibilidad, debido a la crisis sanitaria del coronavirus, de estar cerca de sus seres queridos: "No puedo abrazar a mis padres, que acaban de perder a su único nieto. Con su talento y su aspecto, Logan tenía el potencial para ser una gran estrella".

Asimismo, indicó que su primogénito tenía el deseo de ser un actor conocido y lo estaba logrando, al obtener un premio por Mejor actor y una nominación en los UBCP / ACTRA (Alianza del cine, televisión y radio canadiense) en el 2015 por Mejor actor nuevo.

“Con su talento y su hermosa apariencia, Logan tenía el potencial de ser una gran estrella”, subrayó su madre.

El actor Grant Gustin, quien interpretó a Flash en su etapa adulta, utilizó sus redes sociales para manifestarse por el deceso de Williams. “Solo escuché la devastadora noticia de que Logan Williams falleció de repente. Esta imagen fue al principio de la filmación del episodio piloto de The Flash en 2014”, indicó en Instagram adjuntando una foto en la que se los aprecia juntos.

“Me impresionó no solo el talento de Logan sino su profesionalismo en el set. Mis pensamientos y oraciones estarán con él y su familia durante lo que estoy seguro es un momento inimaginablemente difícil para ellos”, concluyó el actor de la también serie Glee.