Paris Hilton aplaza el estreno de su documental por coronavirus

La famosa heredera Paris Hilton tomó la decisión de posponer el lanzamiento de su documental en Youtube debido a la crisis sanitaria que se vive en el mundo a causa de la expansión del coronavirus.

La empresaria de 38 años planeaba estrenar “This is Paris”, un largometraje de no ficción en donde se mostraría un repaso de su vida, siempre ligada a la polémica y a la controversia. Pese a que el lanzamiento del filme estaba programado para el próximo mes de mayo, ahora la fecha es un misterio.

“Yo y mi equipo hemos decidido posponer el estreno de mi película”, declaró a sus admiradores durante una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de Instagram.

“La idea era que el documental debute en el Festival de Cine de Tribeca y luego pase a las salas de cine, pero el Tribeca se ha postergado, y los cines están cerrados. Por eso, pensamos que lo mejor es esperar porque es un trabajo increíble y estoy muy orgullosa de él”, agregó la celebridad.

Como se anunció hace unos meses, el documental “This is Paris” ha sido dirigido por Alexandra Dean, quien pasó alrededor de un año siguiendo a Paris Hilton a todos lados para registrar detalles íntimos de su vida.

Con todo, la empresaria se mostró apenada por la postergación del evento, pero no dudó en enviar un mensaje de consciencia a sus seguidores en medio de la crisis sanitaria. “Espero que pronto todo esto sea superado, porque es muy complicado. Manténganse a salvo, quédense en casa y podremos atravesar esta situación”, concluyó.