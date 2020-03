"El hoyo", aquí la explicación del final de la película que triunfa en Netflix

Foto: Referencia.

Después de que el director de “El hoyo”, Galder Gaztelu-Urrutia, haya sido nominado a los Premios Goya, los Premios Feroz, Premios Gaudi, el Festival de Toronto y en el Stiges Film Festival, donde en estos últimos se llevó los galardones, Netflix decidió ponerlo en su parrilla para el deleite de su audiencia.

A diferencia de las películas que estamos acostumbrados a ver, “The Platform”, su nombre en inglés, presenta mucha sangre, canibalismo, gore, y más elementos que solo una población madura sería capaz de soportarlo.

Sin embargo, el final de “El hoyo” es algo que ha tenido confundido a muchos. ¿La razón? Algunos no entienden el verdadero mensaje que se quiere enseñar en este film. En este artículo trataremos de explicar qué es lo que Galder Gaztelu-Urrutia quería demostrar. Eso sí, contiene spoilers, por lo que si aún no la has visto, podría arruinarte la experiencia.

El final del "El Hoyo"

Cuando Goreng y Baharat llegan al último piso de la plataforma, que es el 333, encuentran a una niña que está debajo de una cama. Ambos salen para poder ayudarla, sin embargo, la plataforma los deja y aquí notan que la habitación no está ni muy fría ni muy caliente.

¿Por qué debería? Porque Baharat tenía la panna cotta en la mano y si algún preso se quedaba con alguna comida, o bien morían congelados o calcinados. Al ver a la pequeña asustada, deciden darle el postre y así se convertiría ella en el mensaje.

En la película no se sabe si esto lo soñó Goreng ya que cuando despierta ve a su compañero muerto por la herida que recibió en los pisos anteriores. Al día siguiente, Goreng sube con la niña a la plataforma y éste se detiene en el vacío.

Goreng tiene una conversación con Trimagasi y él se asegura que su viaje ha terminado, dando a entender que ya ha muerto porque él no es el mensaje ya que para eso necesita un portador.

El preso acepta su muerte y baja de la plataforma aceptando su destino, es así como la niña sube hasta lo más alto y se sobreentiende que llegó al piso 0.

El final explicado

¿Qué quiere decir este final? De acuerdo con el medio Decider, “El hoyo” es una clara muestra y una metáfora del capitalismo porque deja a los más necesitados en el fondo muriendo de hambre.

Mientras Goreng intenta convencer a las personas que los pisos de abajo que sí se puede dar un cambio, la cosa se pone difícil con los de arriba. La niña que encontraron estaba intacta y esto significa que no todo el sistema está corrompido.

Como se comentó líneas arriba, Goreng no era el mensaje, tampoco la panna cotta, sino la niña. Él solo era el transmisor, punto importante para que el mensaje llegue a su destino.

Esta es la importancia de “El hoyo” que, a pesar de que la niña haya existido o no, simboliza la nueva generación y la esperanza. Los jóvenes son los únicos capaces de cambiar el sistema mirando cómo es la realidad en la que vivimos.

Quizá puede que el final de “The Platform” no cambie en nada la situación actual pero revela que el papel de los jóvenes es relevante ya que son los que pueden mejorar las cosas.