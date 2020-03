"Chica Bond" se recupera por completo del coronavirus

Foto: Referencia.

Luego de dar a conocer hace una semana que padecía coronavirus, la actriz y modelo ucraniana Olga Kurylenko, conocida por interpretar a la chica Bond en Quantum of solace aseguró que ya está completamente recuperada y aprovecha el tiempo para reflexionar.

En su cuenta de Instagram, Kurylenko relató cómo fueron los días en los que lidió con la enfermedad, y publicó una foto con su pequeño hijo, sentado en sus piernas frente a una chimenea y ella usando un cubrebocas.

"Me he recuperado por completo. Para recapitular: durante una semana me sentí bastante mal y estaba en cama, durmiendo, con fiebre alta y fuerte dolor de cabeza. La segunda semana, la fiebre había desaparecido, pero apareció una tos leve y me sentía muy cansada”, compartió.

Después de ese periodo, dijo que ya se sentía completamente bien, “la tos casi desaparece, aunque sigo tosiendo por las mañanas, ¡pero desaparece por completo por el día! ¡Estoy bien! Y ahora estoy disfrutando este tiempo para reflexionar sobre muchas cosas y pasar tiempo con mi hijo”.

En 2008, la actriz, de 40 años, dio vida a Camille Montes en la película de James Bond, Quantum of solace, en la que compartió créditos con Daniel Craig. Mientras que en la cinta de ciencia ficción Oblivion (2013), trabajó con Tom Cruise. Ha participado en otros filmes como Centurion, Un día perfecto y Johnny english strikes again.