Macaulay Culkin, fichaje estrella de "American horror story

Macaulay Culkin regresa a lo grande. Es una de las estrellas que se unirá a la exitosa franquicia de terror American Horror Story para su próxima décima temporada.

El creador de la serie, Ryan Murphy, anunció este miércoles los nombres de quienes compondrán el elenco -tanto los protagonistas como los personajes recurrentes- a través de un video adecuadamente sombrío publicado en su cuenta de Instagram: las imágenes mostraban los nombres del reparto al tono de “Dead of Night” de Orville Peck.

Los dos pilares de la serie, Sarah Paulson y Evan Peters, están de regreso en el espectáculo que transmite la cadena FX. Y, además de Culkin, la décima temporada contará con la presencia de Kathy Bates, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter, Leslie Grossman y Angelica Ross. Para Culkin, el rol representará su primer papel como regular en la pantalla chica.

La presencia de Paulson y Peters, en tanto, supuso una fuente de alegría los fanáticos, considerando que ambos se quedaron fuera de la temporada pasada por primera vez en la serie.

American Horror Story es la serie original más vista de FX. Además de la que comenzará este año, la serie tiene confirmadas dos temporadas más.

Culkin, cuyo trabajo televisivo se ha limitado a apariciones como invitado (Dollface, Robot Chicken, Kings), recientemente dio una entrevista en profundidad a la revista Esquire, donde habló sobre una variedad de temas, incluido su retiro de la pantalla. "Disfruto actuando, pero no disfruto mucho de las otras cosas que rodean la actuación”, afirmó el actor, de 39 años.

También habló por primera vez sobre su amistad con el ya fallecido Michael Jackson. Su relato discrepó con el de Wade Robson y James Safechuck, quienes alegan que el artista abusó sexualmente de ellos cuando eran niños.

Culkin negó haber vivido algo parecido a lo que ellos aseguraron. “Nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente.

Y a estas alturas no tengo motivo alguno para guardarme cualquier información al respecto. Pero no, nunca vi nada; él nunca hizo nada”, sentenció el actor, quien siempre defendió a Jackson.

Culkin además reveló que decidió presentarse al casting de la última película de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood -ganadora de dos Oscar en la última ceremonia- pero indicó que su intento no salió nada bien.

“Fue un desastre. Yo no me habría contratado. Soy terrible haciendo pruebas de casting, y esta fue mi primera vez en casi ocho años", expresó.