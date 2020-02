Friends "regresan" con un episodio especial en HBO Max (Podcast)

Foto: Vanity Fair

Con más de 200 episodios y 10 años al aire, Friends marcó una época de oro en la televisión de entretenimiento a nivel mundial. Ahora, en pleno 2020, han confirmado su regreso con un episodio especial a través de HBO Max.

Si no conocen qué es HBO Max, les cuento que es una nueva plataforma de streaming (sí, una más) que viene a querer destronar a cualquiera que ose pasar por su camino.

Lo digo de esa forma porque no solamente tiene el poderío de HBO y su contenido exclusivo, sino que agrega todo lo de Warner Media y películas de DC, con lo que obtiene una gran cantidad de series y atrapa a los que siguen los esfuerzos cinematográficos de DC en la gran pantalla.

Es así entonces que para tirar bombos y platillos con el estreno de dicha plataforma, que han logrado un acuerdo nada económico para tener a los protagonistas de Friends en un solo espacio, una reunión que muchos fanáticos llevan esperando por largos años.

¿De qué tratará?

Todavía no se conoce a ciencia cierta sobre qué van a abordar estos actores y actrices, lo que sí se conoce es que no será un capítulo de ficción (a como me hubiese gustado) sino que será un encuentro entre ellos donde compartirán anécdotas y experiencias vividas.

En otras palabras, será más como una entrevista o mesa redonda en que escucharemos a este divertido elenco comentar sobre vivencias durante esas 10 temporadas que duró esta serie.

Y a como dije antes, no es nada económico haber juntados a estas personas, que ya de por sí cobraban millones de dólares por episodio para las últimas temporadas. Se conoció a través de The Hollywood Reporter que hay un estimado de 2.5 a 3 millones de dólares para cada uno de éstos por estar en ese episodio especial.

Ya veremos qué sucede con esto, para mientras te dejo una reflexión más profunda sobre lo que significa Friends en la cultura pop y otros detalles en este podcast, de Echados Viendo Tele.