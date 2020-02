Quentin Tarantino se convierte en padre a sus 56 años

Foto: Referencia.

El primer hijo del director de cine Quentin Tarantino con su esposa, la cantante y modelo israelí Daniella Pick, ha nacido este sábado en un hospital de la localidad de Tel Aviv, donde la pareja se mudó recientemente para el nacimiento.

Un representante del director ha confirmado la buena nueva y ha transmitido la “felicidad” de la pareja a los medios locales de Israel, que este domingo ya especulaban sobre el nombre del bebé, que es un niño.

Tarantino, de 56 años, y Daniella, de 36, se casaron en 2018 en una inesperada boda que tuvo lugar en los Ángeles. El anuncio sobre el embarazo llegaría nueve meses después, en agosto, así como su propósito de tenerlo al pequeño en Israel donde además se quedarán después del parto.

Ambos se conocieron durante la gira promocional de Tarantino por la película Inglorious Basterds en 2009 y, más tarde, Pick tuvo una breve aparición en otra de sus obras Once Upon a Time in Hollywood.

Pick es una de los cinco hijos del compositor israelí Svika Pick y su exesposa Mirit Shem Or e inició su carrera como cantante a dúo con su hermana Sharona y apareció en una ronda de clasificación del concurso de Eurovisión.

La llegada de este nuevo miembro marca un antes y un después en la vida de Tarantino. Tras el estreno de su novena película, Érase una vez en… Hollywood, el cineasta no ha dejado de recordar que se trata de la penúltima cinta antes de retirarse, pues siempre avisó de querer una filmografía de solo diez películas.