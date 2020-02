Venom 2: Revelan primeras imágenes de Cletus Kasady

Foto: Referencia.

Después del éxito sustancial que representó Venom en taquilla era inevitable que Sony dijera que sí a una secuela, en la que con todo y cambio de director (ahora será Andy Serkis) seguirá el camino de Eddie Brock (Tom Hardy) y su encuentro con uno de los simbiontes más temidos del universo arácnido: Carnage.

Eso fue la promesa de la continuación en la escena postcréditos de la primera entrega, en la que vimos a Brock llegar a un internado para encontrarse con Cletus Kasady (Woody Harrelson), el huésped que tiene al rojizo simbionte en su cuerpo.

Para aumentar gota por gota la emoción por la serie, Tom Hardy ha compartido la primera imagen de Cletus en Venom 2, en la que resalta el nuevo look del personaje, ya que ahora al parecer no tiene su cabello enmarañado, sino que se ve más arreglado, además ahora sí tiene ropa decente y no la camisa de fuerza con la que lo conocimos; eso sí, el rojo y amarillo que son característicos del villano en los cómics están presentes en su codificación de color.

Te puede interesar: Netflix confirma fecha de estreno de la tercera temporada de "Élite"

Recordemos que hace tiempo se filtró parte de la trama que supuestamente tendrá Cletus en la cinta y menciona que Kasady está en prisión por ciertos crímenes que cometió, entre ellos asesinar a varias personas, por lo que fue sentenciado a la pena de muerte. Obviamente (y queda claro con la nueva imagen) logra salir de su encarcelamiento y es ahí cuando comienza a unir fuerzas con Frances Louise Barrison aka Shriek, quien es otra de las antagonistas de la película y será interpretada por Naomie Harris.

En cuanto al primer encuentro entre Cletus y Eddie, tal como vimos en la escena postcréditos de la primera cinta, se da en una celda, pero Brock llega ahí gracias a una nueva historia que está siguiendo y que tiene que ver con el asesintado de 12 personas consecuencia de un incendio provocado en un orfanato y al que varias pistas apuntan a la participación de Kasady.

Así que ya sabemos una que otra cosita sobre lo que sucederá en Venom 2, pero lo que aún no se revela es cómo lucirá Carnage, sin duda será interesante descubrirlo más adelante.

Venom 2 se estrenará el 2 de Octubre del 2020.