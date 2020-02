Salen las primeras imágenes de Robert Pattinson como Batman

Foto: Referencia.

Por fin sucedió lo que muchos esperaban! A través de un vídeo oscuro con tonos rojizos publicado en la cuenta oficial de Vimeo de Matt Reeves, director de ‘The Batman’, se dieron a conocer las primeras imágenes de Robert Pattinson como el famoso superhéroe de DC.

Dicho vídeo es parte del camera test y se puede apreciar al famoso actor quien luce con un traje completamente renovado, este pequeño clip fue grabado por Greig Fraser, mientras que la música pertenece a Michael Giacchino. Pese a que no se logra ver mucho, los fanáticos del actor así como de DC cómics han quedado realmente sorprendidos con los resultados. ¡Aquí te dejamos el vídeo completo!

Robert Pattinson, preparado para las críticas

Pese a la gran emoción que mostró el actor de ‘Twilight’ al ser seleccionado como el nuevo superhéroe de DC Cómics, recientemente expresó que, aunque se está esforzando mucho para realizar un buen trabajo, ya se encuentra listo para dar cara a las críticas, asegurando que no existe peor crítico para él que él mismo.

“Comienzo a recordar cómo es hablar de una película de la que se tiene altas expectativas. No importa lo que digas o hagas, la gente siempre dirá cosas como ‘¡Agh, idiota!’ y es como ‘¡Tranquilo, ni siquiera he empezado! No hay crítico más duro para mí que yo mismo. Así que no me preocupa lo que los demás piensen”, señaló el también considerado como el hombre más guapo del mundo para The Guardian el pasado mes de Diciembre.

'The Batman' se estrenará a nivel internacional el 25 de junio del 2021 y hasta el momento tiene confirmado un gran reparto, en el cual resaltan figuras como Zoe Kravitz, Jeffrey Wright y Paul Dano por mencionar algunos.