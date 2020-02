"1917" arrasa en los premios BAFTA

Foto: Referencia.

La desgarradora épica de la Primera Guerra Mundial '1917' fue la gran ganadora el domingo en los Premios BAFTA del cine británico, llevándose siete trofeos incluyendo mejor película y mejor director.

El drama de Sam Mendes sobre uno de los conflictos más devastadores en la historia británica superó a importantes contendientes estadounidenses como 'Joker' ('Guasón'), 'The Irishman' ('El irlandés') y 'Once Upon a Time in Hollywood' ('Había una vez en Hollywood') en una gala opacada por las críticas ante la falta de diversidad de los nominados, hechas incluso por algunos de los nominados.

Mendes basó '1917' en las experiencias de su abuelo en la guerra. Filmada en sinuosos planos secuencia, que adentran a los espectadores en la acción, sigue a dos soldados británicos en una peligrosa misión en el frente de combate para tratar de impedir una ofensiva que se dirige hacia una trampa.

'1917' también fue galardonada como mejor película británica y ganó el premio a mejor cinematografía, dándole su quinto triunfo a Roger Deakins en la categoría. De igual manera se llevó premios de diseño de producción, sonido y efectos visuales.

Joaquin Phoenix fue nombrado mejor actor por el drama de superhéroes 'Joker', que revisa los orígenes del villano de Batman. Renee Zellweger ganó el premio a mejor actriz por la cinta biográfica sobre Judy Garland 'Judy'.

'Joker' también fue galardonada en la categoría de mejor elección de elenco y música original, había sido nominada en 11 categorías. El drama de mafiosos de Martin Scorsese ``The Irishman'' tenía 10 nominaciones, pero su fue a casa con las manos vacías.

Los triunfos en los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión suelen ser un buen predictor de los ganadores en los Oscar, que se entregarán el próximo domingo en Los Angeles. Al igual que los Premios de la Academia, los BAFTA han tenido problemas para ser menos masculinos y blancos.

Ninguna mujer fue nominada en la categoría de mejor director por séptimo año consecutivo y los 20 nominados de todas las categorías de actuación eran blancos.

Phoenix criticó la falta de diversidad en su discurso de aceptación diciendo que 'es un mensaje muy claro para la gente de color sobre que no son bienvenidos aquí'.

Los organizadores de los premios se dijeron 'decepcionados' porque no hubo actores de color entre los nominados elegidos por los 6.500 miembros de la academia que trabajan en Gran Bretaña y en la industria fílmica internacional.