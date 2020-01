Revelan fotos del nuevo Capitán América

Foto: Referencia.

Tal parece que el 2020 no será el año de las películas de Marvel, sino que se reinventarán a través de series.

Después de los acumulados éxitos con la saga de Avengers y sin duda la que rompió récords de audiencias, Avengers: End Game, el universo cinematográfico regresa con nuevas apuestas.

Una de ellas es la serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’ donde vemos un nuevo Capitán América. Esta semana, se filtraron imágenes del actor Wyatt Russell dando vida al héroe americano.

Esto ha generado gran confusión entre los seguidores del personaje. No podemos olvidar que en una de las últimas escenas en las que un viejo Steve Rogers (interpretado por Chris Evans) entrega el escudo a su amigo Sam Wilson (Anthony Mackie).

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

Es por ello que ver a Russel portando el traje y escudo de Capitán América ha creado preguntas en sus fanáticos: ¿Será que Anthony Mackie renunció al legado de Steve? ¿Qué pasó con Sam? ¿De dónde sale este personaje Wyatt Russell?

Marvel se las juega con ‘The Falcon and the Winter Soldier’

La serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’ presenta un Agente de Estados Unidos (US Agent) que aunque tiene ideales de héroe, tal y como el “Cap”, pero no tan benevolente como Rogers.

Te puede interesar: Netflix: 'The Witcher' rompe récord; es la serie con mejor estreno

Marvel ha introducido en la historia este nuevo personaje, de nombre John Walker, que bien se comporta como villano o como superhéroe.

Se estima que el estreno de esta serie se dé a finales de 2020, a través de la plataforma de streaming de Disney+.

Fanáticos siguen deseando que el actor Chris Evans regrese como el único e indiscutible Capitán América, pues no pueden superar que Marvel haya decidido sacarlo de la trama.