Netflix incorporará 21 películas de Studio Ghibli

A partir del sábado 1 de febrero, Netflix irá incorporando las 21 películas de Studio Ghibli, el legendario estudio japonés responsable de títulos como Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro, del maestro de la animación Hayao Miyazaki.

Hayao Miyazaki fundó Studio Ghibli en 1985 junto al también director Isao Takahata y los productores Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma.

Gracias al éxito de las películas como El viaje de Chihiro (2001), que ganó el Oscar a mejor película de animación, la productora se convirtió en el estudio de animación más respetado de Japón.

Totoro, Nausicaä, Chihiro, Princesa Mononoke y Kiki son historias maravillosas. Me conmovieron tanto a mí como a mis hijos y nos generaron hermosas sensaciones.

Seguro que todas estas películas les dejaron muy buenos recuerdos a Uds. también.

¿Cuáles son sus favoritas? https://t.co/ZabOnCqcLE — Takahiro Nakamae (@embajadorjpnarg) January 20, 2020

"En la actualidad hay muy buenas vías para que una película llegue al público. Hemos escuchado a nuestros fans y decidido compartir nuestro catálogo vía streaming.

Esperamos que la gente alrededor del mundo descubra el mundo de Studio Ghibli a través de esta experiencia", comentó Toshio Suzuki, productor de la empresa japonesa.

Aunque había anunciado su retiro, Miyazaki está trabajando en una nueva película. Se trata de How Do You Live? (¿Cómo vivís?), sobre el desarrollo de un adolescente a partir de sus vivencias con su tío y sus amigos.

Todavía no tiene fecha de estreno, aunque Miyazaki espera que llegue a los cines japoneses antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se desarrollarán del 24 de julio al 9 de agosto.

Netflix anunció que irá incorporando toda la filmografía del estudio en tres tandas de siete títulos en las fechas a continuación:

1 de febrero

El castillo en el cielo,(1986) de Hayao Miyazaki

Mi vecino Totoro (1988) de Hayao Miyazaki

Recuerdos del ayer (1991) de Isao Takahata

El delivery de Kiki (1989) de Hayao Miyazaki

Porco Rosso (1992) de Hayao Miyazaki

Puedo escuchar el mar (1993) de Tomomi Mochizuki

Cuentos de Terramar (2006) de Gorô Miyazaki

El 1 de marzo

La princesa Mononoke (1997) de Hayao Miyazaki

Mis vecinos los Yamada (1999) de Isao Takahata

Nausicaä del Valle del Viento (1984) de Hayao Miyazaki

El viaje de Chihiro (2001) de Hayao Miyazaki

The cat returns (2002) de Hiroyuki Morita

Arrietty y el mundo de los diminutos (2010) de Hiromasa Yonebayashi

El cuento de la princesa Kaguya (2013) de Isao Takahata

1 de abril

Pompoko (1994) de Isao Takahata

Susurros del corazón (1995) de Yoshifumi Kondô

El increíble castillo vagabundo (2004) de Hayao Miyazaki

Ponyo y el secreto de la sirenita (2008) de Hayao Miyazaki

La colina de las amapolas (2011) de Gorô Miyazaki

Se levanta el viento (2013) de Hayao Miyazaki

El recuerdo de Marnie (2014) de James Simone e Hiromasa Yonebayashi.