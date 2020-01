Protagonista de "You" revela trama de una nueva temporada

Foto: Referencia.

El éxito de la serie "You" ya le había asegurado una tercera temporada con la participación Penn Badgley nuevamente en el papel del misterioso Joe.

Ahora, el actor en entrevista con el medio especializado TVLine, indicó como cree él que será el desarrollo de la historia de la nueva temporada que se estrenará en el 2021.

"Joe y Love son almas gemelas"

Para el actor, el giro repentino que hizo el personaje de Love, hace más bien que Joe desconfié de ella.

“No son almas gemelas. Le tiene miedo al final. Básicamente, está configurado para la Temporada 3 de una manera donde serían el archienemigo del otro", dijo.

Agregó: "Si hay algo que puede cambiar a una persona, es la paternidad. Pero no sé si Joe puede o debería cambiar. Ciertamente no sé si va a cambiar".

Te puede interesar: Lista de ganadores de los SAG Awards 2020

La hipótesis del actor es que su personaje está en un momento vulnerable por el embarazo de su pareja, pero no cree que eso vaya a durar mucho tiempo.

"YOU" una de las series más vistas

La segunda temporada de You ocupó el puesto número 5 en la lista auto difundida de Netflix de "Lanzamientos de series más populares de 2019", detrás de la temporada 3 de Stranger Things y las nuevas series The Witcher , The Umbrella Academy y Dead to Me .

De momento no hay fecha de estreno, solo se sabe que será en el 2021 cuando Joe aparezca en las pantallas de Netflix.

Los cocreadores Sera Gamble y Greg Berlanti también regresan como productores ejecutivos, con Gamble como showrunner.