Disney se deshace de Fox y le cambia el nombre a la compañía

El ratón ha matado oficialmente al zorro”, escribió esta mañana Variety para anunciar el fin de una era.

Sabíamos que tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de The Walt Disney Company se vendrían varios cambios importantes.

Disney no perdió el tiempo, y rápidamente cerró divisiones enteras del estudio, canceló cientos de películas en desarrollo o que figuraban en el calendario de lanzamientos; y ahora, la Compañía del Ratón se deshará por completo del nombre “Fox” en todas las ramas de la ya adquirida productora.

Lo que antes era conocido como 20th Century Fox, ahora será nombrado simplemente 20th Century Studios, mientras que Fox Searchlight Pictures será renombrado como Searchlight Pictures. Aunque lo más seguro es que suceda lo mismo con 20th Century Fox Television y Fox 21, Disney todavía no ha dicho nada al respecto, pero el proceso ya se está llevando a cabo, según lo reporta Variety:

“Las direcciones de correo han cambiado para el personal de Searchlight, con el dominio fox.com siendo reemplazado con searchlightpictures.com".

En el póster para la próxima película de Searchlight, Downhill, con Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell, los créditos empiezan con ‘Searchlight Pictures Presenta’. La película será el primer lanzamiento de Searchlight en debutar con el nuevo logotipo. ‘Call of the Wild’, una futura película familiar, será lanzada bajo el estandarte de 20th Century, menos el Fox.”

El logotipo de la compañía se creó en 1935, después de la fusión entre Twentieth Century Pictures y Fox Film Corporation. Fue la icónica imagen animada que presentó título grandes películas como Avatar, Titanic, Home Alone, Die Hard, Alien, Star Wars: A New Hope y Planet of the Apes.