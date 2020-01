Presentan tráiler oficial de Birds of Prey

Foto: Referencia.

Tenemos un nuevo tráiler de Birds Of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) la siguiente película del Universo Cinematográfico de DC y está cargado de mucha acción, nuevas escenas y más información con respecto a todos los personajes.

El tráiler comienza con la ruptura de Harley Quinn (Margot Robbie) y el Joker con la destrucción de la fábrica de químicos donde los dos se convirtieron en sus alter egos y la depresión post ruptura de Harley, quien por cierto entra en modo “locura” inhalando cocaína durante una pelea contra los hombres de , Roman Sionis/Black Mask, quien la quiere muerta.

“Cuando el villano más nefastamente narcisista de Gótica, Roman Sionis, y su entusiasta mano derecha, Zsasz, puso su mirada en una joven llamada Cass, la ciudad se volcó para buscarla. Los caminos de Harley, Cazadora, Canario Negro y Renee Montoya chocan, y el improbable cuarteto no tienen más remedio que unirse para derrotar a Roman”, dice la reseña de la película.

Este adelanto nos muestra el origen de las “Aves de Presa”, el primer vistazo de Ewan McGregor con la máscara de Black Mask, también conocemos a Wayne, la hiena que Harley nombró en honor a Bruce Wayne, quien es mejor conocido como Batman.

Dirigida por Cathy Yan (Cerdos muertos) a partir de un guión de Christina Hodson (Bumblebee), la película está basada en personajes de DC. Robbie también produjo, junto a Bryan Unkeless y Sue Kroll. Los productores ejecutivos de la película son Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans Ritter y David Ayer.

Se unió a Yan detrás de escena un equipo creativo compuesto por el director de fotografía Matthew Libatique (Nace Una Estrella, Venom); el diseñador de producción K.K. Barrett (Her); editor Jay Cassidy (Escándalo Americano, El Lado Luminoso De La Vida) y editor Evan Schiff (John Wick Capítulos 2 y 3); y la diseñadora de vestuario Erin Benach (Nace Una Estrella). La música es de Daniel Pemberton (Spider-Man: Un Nuevo Universo).