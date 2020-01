Muere hijo de la creadora de “Orange Is the New Black”

Foto: La Vanguardia

El hijo de Jenji Kohan, creadora de series como Orange Is the New Black y Weeds, de 20 años, murió el martes tras una fatal accidente de esquí en las montañas de Park City, Utah, en la víspera de Año Nuevo.

Charlie Noxon, de 20 años, estaba disfrutando de unas vacaciones con sus dos hermanos y su padre, el escritor Christopher Noxon, informó este jueves TMZ.

Ese medio y Daily News señalaron que Noxon cayó mientras esquiaba. Tras el accidente, los servicios de emergencias lo trasladaron en un helicóptero al hospital más cercano, pero no pudieron salvarle la vida.

La familia se había instalado cerca de Canyons Village para practicar este deporte.

Un comunicado de Park City Mountain, el resort de esquí donde se produjeron los hechos, dio a conocer que se había producido en sus instalaciones “un incidente grave” que tuvo lugar el 31 de diciembre. El accidente ocurrió en una pista de esquí intermedia, agregó el complejo.

El teniente del sheriff del condado de Summit, Andrew Wright, señaló que las autoridades están investigando un “hecho accidental”, a la espera de que se realice la autopsia.

Charlie Noxon estaba estudiando en la Universidad de Columbia. Su madre es conocida en la industria de la televisión por su labor como guionista y productora: actualmente tiene en emisión Glow en Netflix, la serie que produce sobre las mujeres que participaban de la lucha libre.

Noxon, de hecho, había aparecido en un episodio de Weeds en 2008, según IMDB.

“Charlie era brillante, amable, divertido, sensible y cariñoso”, expresó Noxon a CNN. “La gente suele decir que la gente es brillante, pero Charlie de verdad era brillante”, explicó tras la tragedia. “Extrañaremos su dulce sonrisa, preguntas penetrantes y gran corazón".

Varias publicaciones en la página de Instagram de Christopher Noxon muestran a la familia disfrutando de su tiempo en Utah en los días previos al accidente. La familia había estado allí durante al menos más de una semana, según las publicaciones en la mencionada red social.