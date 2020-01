Michael B Jordan promete ser un Superman negro muy auténtico

Foto: as.com

Aunque el Superman del Universo DC sigue siendo Henry Cavill, no hay demasiada información sobre los planes para el futuro del Hombre de Acero.

Mientras Cavill se asienta como Geralt de Rivia en The Witcher, Michael B. Jordan, uno de sus rumoreados sustitutos como Clark Kent, tiene claro el enfoque que adoptaría en el caso de hacerse con el rol.

Entrevistado por MTV News, el actor explicó que su Superman podría ser "algo especial".

"Honestamente, he sido el foco de rumores de interpretar a Morfeo, Superman. Estoy acostumbrado a los rumores. Pero cualquier cosa que haga tiene que hacerse bien, tiene que estar llena de autenticidad. Soy un gran fan de los cómics, entiendo a los fans y sus enfados cuando dicen 'Oh, ¿por qué están haciendo esto así y por qué están cambiando esto?'. Me sentiría igual si hicieran ciertas cosas. Así que, si alguna vez lo hago, sería auténtico, algo que siento que el público realmente apoyaría", sentenció.

De ser el caso, Jordan podría dar vida a Calvin Ellis, un personaje de la Tierra 23 en el universo de DC Cómics que además de ser una versión alternativa de Superman es presidente de Estados Unidos. El personaje, creado por Grant Morrison y Doug Mahnk en 2009, encajaría como anillo al dedo en las intenciones del actor.

Y aunque el actor se habría reunido con Warner según la información de Variety para encarnar a Kalel, algo que podría confirmar la despedida definitiva de Henry Cavill como Clark Kent y la consecuente llegada del Superman negro al cine, aún no hay ninguna confirmación sobre la naturaleza de esa cita y el propio actor trasladó a los directivos que no estaba preparado para asumir un papel de tanta trascendencia.