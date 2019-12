Cats: pérdida millonaria y borrada por su propio estudio

Foto: Deadline

Cats ha sido una película que se ha visto manchada por todos lados. El estreno fue lo que ya se anticipaba: un desastre, un filme que causa sensaciones incómodas, y para un musical esa referencia es pésima.

Desde que el tráiler de Cats llegó el pasado julio, el internet auguraba que la película sería un completo caos. Tom Hooper se aventuró a realizar una adaptación cinematográfica de uno de los clásicos absolutos de Broadway. Aparentemente pocas cosas pueden salir mal cuando llevas un musical a la pantalla grande, definitivamente los fans llegarán buscando la teatralidad y las canciones que tanto adoran.

Sin embargo, el principal problema de estos gatos jélicos es su condición de felinos en sí, lo antropomorfo de los personajes resultó muy extraño para el público, por lo que el largometraje no ha tenido mucho éxito. Un nuevo reporte de Deadline asegura que Universal perderá millones por este fracaso, precisamente la misma semana en que el estudio eliminó la producción de su lista de candidatas a recibir una nominación al Premio de la Academia.

Fracaso en taquilla

Cats requirió un presupuesto aproximado de US$ 115 millones y hasta ahora ha obtenido US$ 16,380,175 en la taquilla local y US$ 20,600,000 en el resto del mundo.

Hace unos días The Wrap reportó que los cines de Estados Unidos recibieron una nueva versión de la película de Hooper cuyo CGI era evidentemente mejor que el que llegó el 16 de diciembre. Naturalmente esto representó gastos extras, y de acuerdo con las fuentes financieras de Deadline, Universal está por perder US$ 71 millones, suponiendo que el filme logre recaudar por lo menos US$ 100 millones a nivel global.

La adaptación del famoso musical de Andrew Lloyd Webber ha sido criticada en todas partes del mundo. En general las personas no se sintieron cómodas con la imagen de los actores convertidos en gatos, los elementos plásticos del teatro se vuelven en visuales gracias al CGI, pero es precisamente esto lo que resulta bastante aversivo.

Grab your BFF (best feline friend) and head to theaters to see #CatsMovie pic.twitter.com/6MqpznEAan — CATS (@catsmovie) December 28, 2019

Anthony D'Alessandro, director editorial de Deadline y editor en Box Office, está seguro que la culpa de este desastre no es del capaz director de La Chica Danesa y El Discurso del Rey, pero el aspecto de los gatos le resta atención al excelso elenco y a la historia en sí.

El último clavo en el ataúd de Cats fue clavado por el propio estudio que la produjo. Universal ha eliminado la película de Hooper de su página FYC. El sitio enumera sus filmes que califican para recibir nominaciones y premios, con una guía de categorías individuales y un calendario de las próximas proyecciones en diferentes ciudades de Estados Unidos.

Una fuente cercana a Variety asegura que el largometraje sobre los gatos jélicos, tampoco aparece en la plataforma de transmisión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde los miembros pueden ver a los contendientes al Óscar.