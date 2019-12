¡The Witcher ya está disponible en Netflix!

Foto: Referencial

Ha llegado el día. Hoy, 20 de diciembre de 2019, por fin ha estrenado en Netflix la serie de The Witcher.

Esta adaptación no seguirá las aventuras de Geralt of Rivia de una manera similar a la que vimos en los videojuegos, sin que tomará algunas libertades de la obra original del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

Las primeras impresiones de la serie han salido a la luz y, aunque tiene un par de errores en algunos departamentos, la concesión general es que cumple su objetivo de ser una buena adaptación de los libros, y al mismo tiempo es una gran serie.

El aspecto más celebrado es la actuación de Henry Cavill, quien demuestra todas sus habilidades como actor al interpretar a un witcher.

De igual forma, una de las mayores comparaciones era con Game of Thrones, sin embargo, parece que The Witcher se aleja un poco del aspecto político de su mundo, para concentrarse en la magia y las bestias que habitan el místico mundo de esta europa oriental.

La serie generó muchas expectativas en los seguidores de la saga, ya que al igual que sucede con todas las adaptaciones tanto para televisión como para la pantalla grande, las pretensiones son grandes.

Elenco

Estás suelen pasar por la fidelidad de la historia o elementos del libro, que en muchos casos suele no ocurrir.

Este mundo, llamado El Continente, presentará escenarios conformados no solo por humanos, sino también por elfos, hechiceros, gnomo y monstruos que pelean por la supervivencia.

El elenco está conformado por Henry Cavill (Mission Imposible - Fallout, Justice League) como Geralt de Rivia, Anya Charlotra (The ABC Murders, Wanderlust) como Yennefer y Freya Allan (The War of theWorlds, Into The Badlands) como Ciri, entre otros.