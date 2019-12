Actor de Star Wars se enoja en plena entrevista y la abandona

Foto: Referencia.

Star Wars (conocida también en español como La guerra de las galaxias) es una franquicia compuesta primordialmente de una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas, y producidas y distribuidas por The Walt Disney Company a partir de 2012.

Adam Driver quien es Kylo Ren en la saga de Star Wars, presentó una faceta suya que ya había mostrado en el mundo del espectáculo, todo comenzó como una simple entrevista, pero mientras más tiempo pasó, él fue sintiéndose con las ganas de abandonar el lugar.

Algo que sin duda tiene una explicación según sus amigos cercanos, por lo tanto su comportamiento ha sido el centro de atención durante la semana previa al estreno de la película.

Aunque Star Wars: Episodio IX es lo más nuevo del 2019, la entrevista que obligó a Adam Driver a tener que abandonarla no fue por su papel como Kylo Ren, sino por su rol en “Historia de un matrimonio”, filme que comparte con la talentosa Scarlett b, justo cuando el equipo de 'Fresh Air' le pidió al actor que reaccionara a una de las escenas, este simplemente se mostró enojado y abandonó el lugar.

¿Adam Driver avergonzado de su trabajo?

Según el medio Tikitakas, lo anterior hizo que 'Fresh Air' tuviera que disculparse con sus seguidores, pues habían prometido una entrevista con Adam Driver, pero debido a circunstancias que señalan al actor de avergonzarse de su propio trabajo no fue posible concretar con el programa, así que ahora tendrán a Conan O’Brien en el lugar del actor.

Esta situación demostró que Adam Driver no está conforme con su actuación en la pantalla grande, algo que hizo saber en una pasada entrevista sobre su reacción al verse como Kylo Ren en la premier de la cinta, algo que le causó desagrado al actor y un fuerte dolor de estómago, una forma original de hablar sobre su trabajo como actor.

Por otra parte, 'Fresh Air' mencionó que no habían experimentado este problema con Adam Driver en el 2015, por lo que ver su reacción e esta reciente edición solo les causó una decepción por la que no habían pensado fuera a suceder, de tal forma que ahora no se sabe si esto volverá a presentarse en el futuro.