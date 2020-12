¿Qué dice la ciencia sobre el comportamiento humano al perdernos?

Foto: Persona desorientada con un mapa / GETTY

En la era del GPS, donde nos hemos acostumbrados a orientarnos fácilmente mirando la pantalla del celular, es fácil olvidarse lo aterradora que puede ser la sensación de estar perdidos.

Pero si nos extraviamos en medio de un bosque, un desierto o cualquier otro espacio abierto con el que no estamos familiarizados y en el que el móvil no tiene señal, el pánico tiende a apoderarse de la mayoría de las personas, independientemente de la experiencia que tengan.

"Casi todo el mundo, cuando se siente realmente perdido, sufre una especie de colapso emocional. Es una reacción muy primitiva: la gente tiende a pensar que se puede morir y por ello se comporta de manera muy irracional, y entra en el modo de huida o lucha", le explica a BBC Mundo Michael Bond, periodista científico, exdirector de la revista New Scientist y autor del libro "Wayfinding: The art and science of how we find and lose our way" (Wayfinding: el arte y ciencia de cómo encontramos y perdemos nuestro camino").

Qué debes hacer...

Lo primero que hay que hacer cuando uno se da cuenta de que está completamente perdido es no moverse del lugar.

"Trata de quedarte quieto, como si parases a tomarte un té, hasta que la sensación de pánico (que es temporal) se pase. Eso te permitirá tomar mejores decisiones que harán más fácil que alguien te encuentre", explica Bond.

Eso, por supuesto, es lo que rara vez ocurre, ya que ese miedo primitivo que nos lleva a caminar o correr sin rumbo, es muy difícil de superar.

Hacerlo, sin embargo, es clave.

Estudio científico

Según un análisis hecho en la provincia de Nueva Escocia, en Canadá, de cerca de 800 personas rescatadas, solo dos se habían quedado en el lugar en que se habían extraviado: una era una mujer octogenaria y otra un niño pequeño que había aprendido qué hacer en un curso de supervivencia de la escuela.

Claro que la recomendación de quedarse en el sitio no se aplica en todos los casos.

Eso funciona si otros saben que te has ido a caminar, ya que si no regresas levantarán la alarma.

De no ser así, lo mejor es -después de haberte calmado y detenido a pensar- tratar de subir a un sitio elevado y ver si desde allí puedes reconocer mejor el área.

Y si estamos en medio de un lugar de difícil visibilidad, es preferible acercarse a un lugar más abierto donde se nos pueda detectar más fácilmente.

No hay una respuesta correcta sobre qué hacer en esos casos (sobre todo si no podemos contar con un celular), lo único que puedes hacer en ese caso es tener un plan de antemano, dice Bond, sobre qué hacer si se produce un desencuentro.