Una bola de fuego atraviesa el cielo nocturno sobre Puerto Rico

Colorful fireball from last night. The tail seems to be pointing in the direction of Taurus so it could be a Taurid meteor. 4K version at https://t.co/qY2JvyqMgl and https://t.co/dgdkUeJExN @adamonzon @DeborahTiempo @weatherchannel @amsmeteors @SkyandTelescope @pgbrown pic.twitter.com/HMSJyoQd9E