La NASA revela cómo sería sobrevolar el planeta Júpiter

La NASA creó un video a cámara rápida que recrea "lo que podría haber parecido viajar junto con la nave espacial Juno" en sus sobrevuelos de Júpiter, informó la NASA en un comunicado.

Durante su vigésimo séptimo vuelo sobre el gigante gaseoso el pasado 2 de junio, la sonda sobrevoló Júpiter a una velocidad de 209.000 kilómetros por hora y, durante su acercamiento más cercano, llegó a hasta aproximadamente 3.400 kilómetros de las cimas de las nubes de Júpiter.

En ese punto, la poderosa gravedad de Júpiter aceleró la nave espacial a una velocidad tremenda, alrededor de 130.000 mph (209.000 kilómetros por hora) en relación con el planeta.

Kevin M. Gill, científico que trabaja como desarrollador de software en la NASA, creó el video utilizando imágenes recolectadas por la nave espacial. "La secuencia combina 41 imágenes fijas de JunoCam proyectadas digitalmente en una esfera, con una 'cámara' virtual que proporciona vistas de Júpiter desde diferentes ángulos a medida que la nave espacial acelera".

Las imágenes originales de JunoCam se tomaron el 2 de junio de 2020, entre las 2:47 am PDT (5:47 am EDT) y las 4:25 am PDT (7:25 am EDT).