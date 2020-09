Vida en Venus: ¿Qué es la fosfina?

En nuestro planeta la fosfina se asocia con la vida porque se encuentra en los microbios que viven en las entrañas de animales. / Foto: Twitter

Una noticia relacionada con el segundo planeta del sistema solar llenó titulares de medios de comunicación de todo el mundo, llegando incluso a eclipsar al mismísimo coronavirus. No era para menos. Según rezaban la mayoría de estas noticias, habían hallado un signo de vida fuera de la Tierra.

Sin embargo, asegurar que el descubrimiento de fosfina en Venus indica que puede haber organismos vivos en este planeta es, cuando menos, osado.

Los propios autores del estudio publicado ayer en Nature Astronomy lo han dejado claro en todo momento: también hay formas abióticas de obtener este gas. Queda mucha investigación por delante hasta saber realmente cuál es su origen. Hasta que eso suceda, ¿qué sabemos de esta sustancia?

¿Qué es la fosfina?

La fosfina, también llamada fosfano o trihidruro de fósforo, es un gas incoloro, inflamable y con un característico olor a ajo.

Se trata de un gas tóxico altamente reactivo, inflamable y extremadamente maloliente, que se encuentra, entre otros lugares, en el estiércol de pingüino y en las entrañas de tejones y peces.

La molécula en cuestión es PH₃, es decir, la fosfina. Está formada por una molécula de un átomo de fósforo y tres átomos de hidrógeno.

Hasta ahora, su presencia se había detectado en tres planetas del sistema solar: la Tierra, Júpiter y Saturno.

En la primera procede de la descomposición de materia orgánica mediada por microorganismos, como las bacterias E.coli. Esto es lo que ha llevado a tener en cuenta la teoría de que la fosfina en Venus pueda ser un signo de vida.

Sin embargo, en los dos planetas restantes se genera de una forma muy distinta, sin la intervención de organismos vivos. Concretamente, el gas se forma en su atmósfera, al actuar las presiones muy elevadas sobre el hidrógeno que se encuentra en ella. Según explican desde la NASA Spaceflight, justo esa opción parece poco probable en Venus, puesto que el hidrógeno no está presente en la atmósfera. Pero eso no significa que no haya más opciones abióticas (no relacionadas con la vida), ya sea relacionadas con la química de las rocas, la fotoquímica o cualquier proceso similar.

En nuestro planeta la fosfina se asocia con la vida porque se encuentra en los microbios que viven en las entrañas de animales.

Ni siquiera es necesario enviar una misión a este planeta, con las pruebas recogidas desde la Tierra se puede obtener mucha información. Por ahora, el mero hecho de hallar fosfina en Venus es una gran noticia, por el misterio que supone su origen. Pero es importante tener en cuenta que este puede ser muy variado y que la presencia de organismos vivos es solo una de las muchas posibilidades que existen.