Asteroide pasará cerca de la Tierra este 14 de septiembre según la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA) informó sobre el hallazgo de un nuevo asteroide con un diámetro de 120 metros que pasaría cerca de la Tierra el próximo 14 de septiembre del año 2020.

Se conoce como asteroides a los pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol. Según la NASA estos son los restos de la formación de nuestro sistema solar que apareció hace unos 4600 millones de años, con el derrumbe de una gran nube de gas y polvo. Cuando esto sucedió, la mayor parte del material cayó al centro de la nube y formó el Sol.

Foto: El asteroide bautizado como '2020 QL2' tiene un diámetro de 120 metros y pasará cerca de la Tierra, según la NASA / TN8

Nombrado como 2020 QL2 y según datos revelados por la NASA, esta roca es más grande que una cancha de fútbol, pero de acuerdo con la agencia espacial estadounidense no representa riesgo de impacto para la Tierra.

Las estimaciones indican que el asteroide pasará a 6.8 millones de kilómetros y es considerado como "potencialmente peligroso", pese a no existir posibilidad de impacto, pero el gran tamaño que tiene lo coloca en esta categoría.

La NASA detalló que la roca fue detectada por primera vez en agosto de 2020 y tras hacer los cálculos se descartó como una amenaza, sin embargo, científicos de todo el mundo estarán pendientes de su paso y aseguran que mantendrán actualizada a la población mundial.

¿PUEDE IMPACTAR A LA TIERRA UN ASTEROIDE?

Asteroides chocando contra el planeta es uno de los escenarios tratados en varias películas de ciencia ficción y quizá nos lleva a preguntarnos sobre la posibilidad de que un evento similar ocurra en la vida real.

Sin embrago, lo cierto es que el universo es inmenso y por el momento nuestra tecnología todavía no tiene la capacidad para ver objetos muy lejanos y que se acercan a la Tierra peligrosamente. De hecho, desde hace algunos años la NASA advirtió que no puede vigilar todo el universo cercano y que existe la posibilidad de que una amenaza real contra nuestro planeta no sea detectada con años de anticipación, sino con algunos meses.