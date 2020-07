Estudio demuestra que la amistad entre hombres y mujeres no existe

Amistad entre hombres y mujeres no existe y un estudio lo demuestra | Unplash

Amistad entre hombres y mujeres no existe y un estudio lo demuestra. Si se trata de relaciones con personas del género opuesto siempre existe el debate de si se puede o no tener una simple amistad o siempre hay algo que nos empujará a alguna situación romántica, ya sea porque lo vemos en películas o por que es algo que sucede, pero ¿se puede ser solo amigos? La ciencia dice que no.

Para entender esto primero hay que saber que la amistad se trata de una relación de afecto y confianza hacia una persona que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros o con nuestra familia, por lo que a veces pareciera que las relaciones entre mujeres y hombres pueden terminar por ser de algo más que amigos. Y nos referimos a personas heterosexuales.

La experiencia diaria sugiere que las amistades no románticas entre hombres y mujeres no solo son posibles, sino comunes: los hombres y las mujeres viven, trabajan y juegan lado a lado, y en general parecen evitar dormir juntos espontáneamente. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta coexistencia aparentemente sea simplemente una fachada que oculte algunos impulsos.

Un estudio reciente publicado en el Journal of Social and Personal Relationships dice que no es posible, ya que puede ser solo una manera súper elaborada de ocultar este carnaval de emociones y de innumerables impulsos íntimos, que se ocultan bajo la superficie de una hermosa amistad.

Este estudio dice que podemos creer que tenemos la capacidad de tener una relación de amistad con los hombres, sin embargo al desarrollar relaciones de tipo afectivo, pero la posibilidad de algún tipo de romance siempre está al acecho en este tipo de relaciones ya que ninguna de las dos partes la descarta rotundamente, a pesar de ser solo amigos.

Para llegar a estas respuestas los investigadores llevaron a 88 pares de amigos universitarios heterosexuales a un laboratorio de ciencias.Estas parejas de amigos se separaron entonces, y a cada miembro de cada pareja se le hicieron una serie de preguntas relacionadas con sus sentimientos románticos (o la falta de ellos) hacia el amigo con el que estaban tomando el estudio.

Los resultados arrojaron que la mayoría de los hombres se sentían atraídos a sus amigas o creían que ellas se sentían atraídas por ellos, las mujeres generalmente no se sentían atraídas por sus amigos varones, asumieron que esta falta de atracción era mutua. Lo que sugiere que los hombres son incapaces de tener relaciones de ‘solo amigos’ ya que no pueden dejar de lado el deseo, mientras que las mujeres sí pueden hacerlo y creen que sus amigos también.