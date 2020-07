Descubren que el tiburón ballena tiene dientes en los ojos

Foto: Twitter

En un capítulo más de la realidad no es la dimensión desconocida, biólogos marinos del Centro de Investigaciones de Okinawa, Churashima de Japón, descubrieron que los tiburones ballena tienen sus globos oculares cubiertos de pequeños dientes. Y no, no es un capítulo de The Twilight Zone.

De acuerdo con la investigación publicada en PLOS ONE, los científicos japoneses descubrieron que los tiburones ballena tienen los globos oculares cubiertos de dentículos dérmicos o dientes modificados, los cuales sirven como una forma de protección ocular contra distintos elementos.

Los tiburones ballena son los tiburones más grandes y pueden crecer hasta 18 metros, pero no hay nada que temer, pues son inofensivos para los humanos: su alimentación principal se reduce al plancton y algunos peces, de manera ocasional.

A diferencia de otras especies de tiburones, los Rhincodon typus –como se les conoce científicamente– no tienen párpados y sus pequeños ojos están ubicados en las esquinas de sus cuadradas cabezas, exponiendo su vista a posibles daños del mar. Es ahí donde los dientes cumplen con la función de proteger sus ojos.

Pero los dentículos oculares no son los únicos que tienen los tiburones. Sus escamas, conocidas como placoides, están hechas de dentículos dérmicos. Estos dientes tienen un esmalte muy duro y proporcionan a los tiburones protección similar a la de una armadura, además de que también los ayuda a reducir la fricción con el agua, lo cual hace que sean más sigilosos y naden más rápido.

¿Cómo descubrieron los dientes en los ojos de los tiburones ballena?

Los investigadores japoneses analizaron los ojos de los tiburones vivos y muertos en acuarios de Japón y Estados Unidos. La primera investigación detalló la existencia de posibles mecanismos de protección.

Posteriormente, cuando analizaron más a fondo, los biólogos marinos descubrieron muchísimos dentículos dérmicos distribuidos en la superficie de sus ojos, especialmente alrededor del iris.

Los investigadores encontraron casi 3,000 dentículos oculares en un solo globo ocular. Cuando hablamos de dientes, es porque realmente esas estructuras se parecen a un diente cuando se observan bajo el microscopio.

Lo más sorprendente es que se encontró otro mecanismo de protección ocular en los tiburones ballena. Se trata de una extraña habilidad que tienen para meter sus globos oculares en sus cuencas.

La naturaleza nunca dejará de sorprendernos y el mar siempre será un abismo insondable lleno de conocimiento.