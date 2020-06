Descubierto el cometa número 4.000 por el observatorio solar SOHO

El cometa ha sido apodado SOHO-4000 / Foto: Twitter

El 15 de Junio de 2020, un científico aficionado vio un cometa nunca antes visto en los datos del Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO: el número 4.000 en los 25 años de historia de la nave espacial.

El cometa ha sido apodado SOHO-4000, a la espera de su designación oficial por el Minor Planet Center de la NASA. Como la mayoría de los otros cometas descubiertos por SOHO, SOHO-4000 es parte de la familia de los rasantes del sol Kreutz.

La familia de cometas Kreutz sigue la misma trayectoria general, una que los lleva a través de la atmósfera exterior del Sol. SOHO-4000 es pequeño, con un diámetro en el rango de 15-30 pies, y fue extremadamente débil y cercano al Sol cuando se descubrió, lo que significa que SOHO es el único observatorio que ha visto el cometa, ya que es imposible ver desde la Tierra con o sin telescopio.

Me siento muy afortunado de haber encontrado el cometa número 4.000 de SOHO. Aunque sabía que SOHO se estaba acercando a su descubrimiento del cometa numero 4.000, inicialmente no pensé que sería este raspador solar ”, dijo Trygve Prestgard, quien vio por primera vez el cometa en los datos de SOHO. "Fue solo después de discutir con otros cazadores de cometas SOHO, y contar a través de los descubrimientos más recientes de sungrazer, que la idea se hizo realidad. Me siento honrado de ser parte de un esfuerzo de colaboración tan sorprendente".

SOHO es una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA. Lanzado en 1995, SOHO estudia el Sol desde su interior hasta su atmósfera exterior, con una vista ininterrumpida desde su punto de vista entre el Sol y la Tierra, a aproximadamente un millón de millas de nuestro planeta. Pero en las últimas dos décadas y media, SOHO también se ha convertido en el mejor buscador de cometas en la historia humana.

La destreza de caza de cometas de SOHO proviene de una combinación de su larga vida útil, sus instrumentos sensibles enfocados en la corona solar y el trabajo incansable de científicos ciudadanos que recorren los datos de SOHO en busca de cometas no descubiertos previamente, que son grupos de gases congelados, rocas y polvo que orbitan el sol.

La gran mayoría de los cometas que se encuentran en los datos de SOHO provienen de su instrumento de coronagrafía, llamado LASCO, abreviatura de gran angular y coronagrafía espectrométrica. Al igual que otras coronagrafías, LASCO usa un objeto sólido, en este caso, un disco de metal, para bloquear la cara brillante del Sol, permitiendo que sus cámaras se enfoquen en la atmósfera externa relativamente débil, la corona