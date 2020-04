Estudio confirma que los perros detectan a las malas personas

Un experimento ha mostrado cómo los perros pueden sentir quién se porta bien con sus dueños / Foto: El Confidencial

Quienes tienen un perro en su hogar saben que su amor y lealtad son incuestionables. Siempre están al pendiente de sus amos y tratan con gratitud a quienes les han dado cariño. Pero, además, tienen cualidades increíbles que los humanos solo intuíamos, pero gracias a la ciencia se han comprobado.

Recientemente se publicó en la revista Neuroscience & Biobehavioural Reviews un estudio a cargo de investigadores de la Universidad de Kyoto, Japón. El experimento se hizo con el propósito de medir las decisiones “morales” de los perros.

Gracias a esta investigación se ha podido determinar que los perros pueden reconocer cuando una persona es buena o mala con su dueño. En otras palabras, tienen la capacidad para determinar si las personas que te rodean están a tu lado porque verdaderamente te quieren, o si son personas con mala energía que no aportan nada positivo.

Para resolver esto, los investigadores pidieron a los dueños de perros que actuaran en diferentes escenarios mientras sus mascotas observaban. Los voluntarios pretendieron que no podían abrir un contenedor antes de pedirles a dos investigadores que los ayudaran.

En el primer escenario, un investigador permanecía allí pasivamente, mientras su colega se ofrecía a ayudar. En el segundo, un investigador permaneció pasivo, mientras que el otro se negó activamente a ayudar.

¿Cuáles fueron los resultados?

En el siguiente paso, los investigadores a los que se había pedido ayuda interactuaban con los perros ofreciéndoles un trato. Y los animales eran mucho más receptivos a la hora de tratar con las personas que habían ayudado a sus dueños o, al menos, se habían comportado de forma pasiva, que con aquellos que les dieron la espalda y no los ayudaron.

Eso significa que los animales no siempre actúan por su propio interés ya que, en este caso, las personas que no ayudaron a sus dueños no se comportaron ni bien ni mal con los perros. El estudio demuestra que los canes sintieron, simplemente, que no estaban siendo buenos con sus dueños y, por lo tanto, ellos tampoco quisieron tener nada que ver con ellos.

Los científicos han comprobado que los canes tienen la capacidad de juzgar a alguien con base en cómo se comportan con las otras personas en su entorno, en lugar de sus propias interacciones con dicho sujeto, a lo que llaman “espionaje social”.