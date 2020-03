Un empleado y un médico de SpaceX dan positivo por coronavirus

Referencia.

Un empleado y un médico de la compañía estadounidense SpaceX dieron positivo por coronavirus, tras lo cual la empresa puso en cuarentena al menos a 12 de sus trabajadores.

Según el diario The Telegraph, el contagio se ha producido en las instalaciones de la compañía en la ciudad de Hawthorne, cerca de Los Ángeles, donde se realiza el trabajo principal de diseño, fabricación e ingeniería de SpaceX, y los empleados fueron informados de la noticia el pasado lunes 23.

La empresa de Elon Musk calificó el riesgo de contagio para la plantilla como "muy bajo" y "no mayor que ir al supermercado", ya que el empleado infectado pasó solo un día en las instalaciones.

Se reporta que el empleado fue diagnosticado después de viajar al extranjero y todas las personas con las que estuvo en contacto cercano fueron enviados a casa y puestos en cuarentena durante 14 días.

A su vez, el médico de One Medical, compañía que ofrece servicios de salud a la planta, regresó a su domicilio de inmediato tras detectarse su infección y no visitó a ningún paciente más. No obstante, otros 12 trabajadores de SpaceX que fueron atendidos por este especialista durante los tres días anteriores también permanecerán en cuarentena por precaución.

"One Medical se acercó de manera proactiva a los empleados de SpaceX que puedan haber estado expuestos a un caso positivo de covid-19", informó la compañía médica en un comunicado a CNBC. "Nuestro equipo clínico aconsejó a estos empleados autoaislarse en cuarentena mientras monitorean los síntomas relacionados con el coronavirus".

Mientras tanto, SpaceX ha tomado medidas en su planta para tratar de proteger al resto de su plantilla, como la entrega de equipos de protección y la fabricación de desinfectantes de manos, señala el medio.

Además, la compañía empezó a distanciar los asientos en el comedor y pidió a los empleados que usen platos y cubiertos desechables. Entre otras medidas preventivas, los trabajadores también deben usar guantes cuando se sirvan café en las cocinas