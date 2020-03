Astronauta afirma que los extraterrestres “están entre nosotros”

Referencia.

Helen Sharman, la primera astronauta del Reino Unido, afirmó en una entrevista que los extraterrestres existen y es posible que vivan entre nosotros en la Tierra, pero hasta ahora no han sido detectados.

Los extraterrestres existen y ya pueden estar en la tierra, pero simplemente no podemos verlos, dijo la primera británica en el espacio, la doctora Helen Sharman.

La mujer cosmonauta, de 56 años, declaró que "debe haber otros tipos de vida ahí fuera (otros planetas), ya que hay tantos miles de millones de estrellas y sistemas solares”.

Lee también: Primer planeta enano es nombrado en honor a figura mítica china

“Los extraterrestres existen, no hay no hay otra respuesta”. Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida diferentes. ¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? Tal vez no. Es posible que estén aquí, ahora y simplemente no podemos verlos”, afirmó al referido medio.

Fue puesta en órbita por primera vez en 1991 como parte de un proyecto soviético, y pasó casi ocho días en el espacio a bordo de la estación espacial Soyuz TM-12 y Mir, antes de regresar a la Tierra.

Es la primera vez que un astronauta hace este tipo de revelaciones. Como se sabe, los intentos de la Nasa por demostrar que existe vida en otros planetas han resultado fallidos.

Sharman fue la primera de siete británicos en viajar al espacio. Ella llegó a la Estación Espacial Internacional cuando tenía 27 años, una de las personas más jóvenes en llegar a esta instancia espacial.

“No hay mayor belleza que mirar la Tierra desde lo alto, y nunca olvidaré la primera vez que la vi. Después del despegue, dejamos la atmósfera y de repente la luz entró por la ventana. Estábamos sobre el Océano Pacífico. Los mares azules gloriosamente profundos me dejaron sin aliento”, dijo en otro momento de la entrevista.

Los rovers de la NASA están rastreando Marte en busca de evidencia de formas de vida pasadas o presentes, pero la fascinación infinita de la humanidad con formas de vida extraterrestres hasta ahora ha resultado infructuosa.