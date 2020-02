Elevadas temperaturas derriten enormes medusas en una playa australiana

Referencia.

Los residentes de Queensland que llegaron a la playa de Wongaling en un día caluroso encontraron a una decena de enormes medusas muertas 'derretidas' por el abrasador calor de 36 ºC, informan medios locales.

El clima cálido y las grandes olas en los últimos días han provocado que las jaleas gigantes lleguen a tierra en varias playas de Queensland cerca de Cairns.

Algunas de las medusas alcanzaron unos 60 cm de ancho y se instó a los nadadores a mantenerse alejados para evitar una dolorosa picadura.

Lee también: Alarmante multiplicación de récords de calor en la Antártida

Kerryn Bell, que dirige una compañía turística en el área, dijo que las medusas parecían "helados derretidos".

"Llegaron durante las grandes mareas que tuvimos, y han estado expuestas al sol y parece que están empezando a derretirse", explicó Bell.

Después de tumbarse en la arena caliente, fueron fotografiados 'derritiéndose' y algunos sugirieron que esto era el resultado del calor, sin embargo, la experta marina, la Dra. Adele Pile, dice que es simplemente una parte normal del ciclo de vida de las medusas.

Ciclo de vida

El Dr. Pile, que trabaja en el área y ha observado las medusas en los últimos días, ha apodado a las misteriosas criaturas marinas 'jaleas lunares' debido a su tamaño y color.

"No se están derritiendo por el calor, esto es solo una parte normal de su ciclo de vida", dijo a Nine.com.

"Las medusas normalmente tienen una vida útil de aproximadamente un año.

"Se están pudriendo en el agua en lugar de derretirse", dijo.

A diferencia de las medusas de caja o la mortal medusa Irukandji, también común en las partes del norte de Australia, estas enormes burbujas no se consideran peligrosas, sin embargo, sí que provocan una picadura y se ha advertido a los lugareños que no las toquen.



Aunque la picadura de este tipo de medusas conocidas como escifozoos o Scyphozoa no es letal, pueden causar dolor intenso, irritación de la piel y calambres musculares.