Lo que debes saber sobre Chocolatito vs Estrada, hora de la pelea y más

El tetracampeón pinolero Román "Chocolatito" González enfrentará el próximo sábado a Juan Francisco "El Gallo" Estrada donde buscará unificar los títulos Supermosca del CMB y AMB en el American Airlines Center en Dallas, Texas.



González que tuvo su última defensa de título mundial ante Israel González cuando salió con la victoria por decisión unánime en territorio azteca en octubre del año pasado. En esta nota te dejaremos todo lo que necesitas saber para el combate más esperado en los pesos pesos pequeños en los últimos años.



El pesaje de chequeo de los rivales será de las 8 a 10 de la mañana de este viernes y posteriormente el pesaje oficial se llevará a cabo a las 12 del mediodía. El primer combate de este sábado dará inicio a las 5:30 de la tarde donde la cartelera se verá en más de 160 países y será transmitida por ESPN KnockOut, mientras que en Nicaragua será televisada por Canal 4, Canal 10 y el streaming a través de la app DAZN.



Los rivales del combate estelar como son "El Gallo" y "Chocolatito" están programados para caminar al ring a las 10:23 de la noche, además el originario del barrio la Esperanza en Managua subirá a la esquina roja y su rival en turno Estrada estará en la esquina azul.

El encargado de poner el orden en el cuadrilátero será el referee boricua Luis Pabon con más de 20 años de experiencia en el pugilismo profesional y ha estado en con combates como Román González vs Khalid Yafai, Anthony Joshua vs Andy Ruiz en Arabia Saudita, Miguel Cotto vs Gianluca Branco, Félix "Tito" Trinidad vs Mahenge Zulu entre otras.

La pelea entre el mexicano y el nicaragüense dará inicio 10:28 de la noche hora de Nicaragua.