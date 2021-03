"Chocolatito" buscará su victoria 21 ante mexicanos

Matchroom Boxing

Ya instalados en la burbuja para su revancha el próximo sábado, Román "Chocolatito" González y Juan Francisco "El Gallo" Estrada conversaron con ESPN Knockout a pocos días de su enfrentamiento en Dallas.

El Tetracampeón pinolero que sueña con unificar los títulos Supermosca de la AMB y CMB, acumula 20 victorias ante mexicanos, incluyendo uno en 2012 sobre su rival en turno, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada. Quizá porque hay muchos pesos pequeños (en México), y yo soy un peso pequeño. He hecho mi trabajo lo mejor que se pueda y eso me ha llevado hasta donde estoy hoy”, dijo González en charla con ESPN KNOCKOUT.

Entre los mexicanos que ha vencido el nicaragüense está Vicente Hernández, Javier Murillo, Francisco Rosas en par de ocasiones, Iván Meneses, Jesús Limones, Manuel Vargas, Omar Salado, Omar Soto, Manuel Jiménez, Ramón García Hirales, Juan Francisco Estrada, Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez, Óscar Blanquet, Juan Kantún, Édgar Sosa, Carlos Cuadras, Moisés Fuentes e Israel González.

Estrada: "Me enfocaré en noquear a Román"

Estrada se enfrentará este sábado a González en una esperada batalla unificatoria de alto calibre en la división de los pesos Supermoscas. Será un duelo de revancha que llegará ocho años, tres meses y 25 días después de aquella ajustada victoria de ‘Chocolatito’ sobre lo que el propio sonorense llama como un ‘inexperto’.

“Yo me voy a enfocar en noquear a Román González, porque no quiero dejar dudas, simplemente por eso”, dijo Estrada en charla con ESPN KNOCKOUT. “La primera pelea fue una guerra, pelea a 12 rounds que nos dimos con todo y ¿por qué no?, puede pasar otra pelea a 12 rounds, puede que yo lo noquee, que él me noquee, los dos estamos preparados para ganar”, destacó.