Chocolatito parte este domingo a Coachella

El campeón mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo, Román González ya inició su segunda y última semana de entrenamiento en suelo pinolero antes de partir este domingo a Cochella, California donde culminará su preparación para el combate unificatorio vs Juan Francisco Estrada el 23 de marzo.

Chocolatito comienza a tomar condiciones en el Gimnasio Roger Deshon, guarida del monarca mundial antes de este domingo unirse a su entrenador de cabecera Marcos Caballeros quien esta diseñando el plan para que el púgil nica vaya listo para su pelea unificatoria de los fajines supermosca del CMB y AMB contra el mexicano el Gallo Estrada, quien también hace dos semanas posteó en redes sociales que ya estaba entrenando para este pleito.

"Nos hemos sentido bien, tratando de agarrar la linea. He estado corriendo y me he cuidado con lo del peso lo más que pueda con buena alimentación de ensaladas, pollo y muchas frutas para no llegar al campamento muy pesado" afirmó Román.

El pasado lunes Román se reactivó tras ganar con contundencia ante Israel González hace dos meses y no es para menos ya que tendrá a un duro rival en el mes de marzo, por lo tanto el campeón nica también decide irse tan pronto como este domingo a USA para reconcentrarse.

"Allá me siento muy bien, tranquilo con el equipo que tengo allá. Vale la pena estar en Coachella con tiempo y es lo mejor que un boxeador puede hacer, un campamento con anticipación" agregó el tetracampeón.

Así mismo, tras su rutina del lunes, Román no ocultó su felicidad de saber que enfrentará al Gallo Estrada con quien tuvo un memorable combate en 2012 en México

"Ambos hemos conquistado muchas cosas, no hay nada que demostrar más que seguir cosechando grandes éxitos. Lo más importante es que estemos bien de salud y demos una excelente pelea para el público. En nuestra primera pelea fue un peleón, demostramos calidad los dos. Hoy en día los dos hemos demostrado que los pesos pequeños dan peleas importantes" enfatizó el capitalino.

Todavía es temprano para predecir un resultado para el mismo boxeador, pero la leyenda del boxeo nica solo piensa en lograr ganar sin importar la manera, tampoco se preocupa por las posibilidades de enfrentar en una tercera ocasión a Sri Sraket Sor Rungvisai o bien el campeón de la OMB Kazuto Ioka que es otro que ha levantado la mano para enfrentar a Román.

La pelea aún no tiene sede pero se espera que se lleve a cabo en Estados Unidos

Como de costumbre, durante los dos meses en Coachella, Chocolatito entrenaría de la mano de Marcos Caballero, su papa Luis González y su preparador físico Rafael Rojas.