Caballero consigue triunfo histórico para el boxeo de Nicaragua

🎯 𝐔𝐍𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍



Hyun Mi Choi secures the W on her US and Matchroom debut! 👊 (99-91

98-92, 97-93)#ChoiSilgado #GGGSzeremeta @DAZNBoxing pic.twitter.com/MQHUH7NlWn