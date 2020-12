¡Sede confirmada!

René Alvarado / Twitter

El American Airlines Center de Dallas, Texas será la sede de la velada del sábado 2 de enero de 2021 donde estarán presente los hermanos gemelos y campeones del mundo nicaragüenses, Félix y René Alvarado.

Esa velada será encabezada por el combate entre Ryan García y Luke Campbell. René pondrá en juego su título superpluma de la AMB.

“A pesar de tantas demoras debido al COVID-19, traigo más ganas que nunca para defender mi título este 2 de enero”, dijo René Alvarado. “A la misma vez, estoy contento porque ahora sé que mi hermano estará conmigo esa noche en Dallas Texas defendiendo su cetro también. Será una noche histórica para Nicaragua al ver a un par de hermanos gemelos defendiendo sus campeonatos en el nivel más grande del deporte. Seguiré entrenando duro como siempre y vamos a buscar la victoria a cualquier costo para retener el título”, puntualizó.

“Este año ha sido muy difícil para el mundo”, aseveró Félix Alvarado. “En lo personal, ha sido difícil porque no he podido realizar mi debut como peleador oficial de Golden Boy y defender mi campeonato mundial. Pero este 2 de enero tendré la oportunidad de hacerlo junto con mi hermano. Eso me llena de mucho orgullo y felicidad. Espero brindarles a todos los aficionados del mundo un gran combate para iniciar un año nuevo que sin duda será mejor para todos”, subrayó.

Será la primera vez que Félix pelee en suelo norteamericano mientras que su hermano lo estará haciendo por 12da ocasión.