"Nunca me gustó quien era", dice Tyson, que planea seguir combatiendo

AFP

La leyenda del boxeo Mike Tyson planea participar en más combates de exhibición después de su regreso a los rings el sábado ante Roy Jones Jr. a los 54 años.

"Estoy feliz de no haber sido noqueado ni nada", afirmó 'Iron Mike' al término de la exhibición en el Staples Center de Los Ángeles, que terminó en empate. "Podría haberlo hecho todo mejor. Si Dios quiere, seré mejor en la próxima exhibición", agregó.

Tyson dijo que tiene metas más modestas que en el pasado, sin la necesidad de poseer mansiones, barcos, autos, drogas y de mantener un estilo de vida salvaje, sacando provecho ahora de su capacidad de recaudar fondos para organizaciones benéficas como el apoyo a jóvenes necesitados.

"El viejo Mike Tyson ya no existe", dijo. "Esta es una mejor causa para mí. Estoy aquí por un propósito. Nunca me gustó quien era. Me gusta quien soy ahora", explicó.

Tras el enfrentamiento del sábado entre ex campeones de los pesos pesados, Jones Jr. dijo que le impresionó la resistencia y la fuerza que mostró Tyson.

"Me sorprendió que pudiera aguantar ocho asaltos", dijo Jones Jr., de 51 años. "Podría ir ante cualquiera. Si conecta, tienes un problema. Puede hacer lo que quiera".

Sin que se registrara ningún nocaut, el panel de tres jueces dejó sin ganador esta pelea de categoría no oficial.

"Creí que había ganado la pelea, golpeé mejor y controlé el combate, pero me parece bien un empate", afirmó Jones Jr. "Los dos acabamos bien y todos se divirtieron".

Tyson, por su parte, espera ahora organizar más combates, incluso uno cada dos meses, para mantenerse en forma y mencionó posibles escenarios internacionales como Mónaco o el sur de Francia.

"Todo es posible. El cielo es el límite (...) Soy capaz de ayudar a mucha gente en todo el mundo", dijo Tyson tras la pelea, cuyas ganancias dijo que destinará a fines benéficos.

Tyson, quien se retiró del boxeo en 2005, está lejos de ser el 'Iron Mike' que sembró el terror en los rings a finales de la década de 1980 pero asegura que se siente cómodo sin presionarse para ganar por nocaut.

"Estuve feliz de mantener la distancia con él. Es la lucha verdadera, tener la resistencia", explicó. "No vas a noquear a todo el mundo. Yo solía ir a matar rápido, ahora estoy entrenando para la distancia".

Incluso con las restricciones decretadas para este combate, con asaltos de solo dos minutos y guantes más ligeros de lo habitual, Tyson fue capaz de dominar y generar más que suficiente poder de golpeo para derrotar a Jones Jr., quien recurrió continuamente a abrazar a su rival para ir deteniendo la pelea.

"Todo me dolió cuando él hizo contacto, te hace sentir muy fatigado. Creo que lo que más sentí fue el gancho. Mi mandíbula todavía lo siente", dijo Jones Jr.