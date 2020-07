Razón por la que Rosendo se olvidó del boxeo por 7 años

CMB

El ex campeón de los Pesos Mínimo y Minimosca de la AMB, Rosendo Álvarez conversó mano a mano con Levi Luna por facebook live sobre sus inicios en el boxeo y su carrera profesional en dicho deporte que lo llevó a conquistar grandes éxitos.

Álvarez nació el 06 de Mayo de 1970 en Managua, conocido en el cuadrilátero como "El Bufalo" es recordado por sus dos peleas contra el mexicano Ricardo "El Finito" López que lo llevó perder su invicto a nivel profesional en el Hilton Hotel en Las Vegas.

"Me empezó a gustar el boxeo cuando miraba pelear a Alexis Argüello, mi papá era fanático del boxeo en todos los aspectos pero perdí el amor por dicho deporte cuando él falleció en la guerra junto a mi hermano en 1979." expresó Álvarez.

'El Búfalo' Debutó en el boxeo profesional el 12 de diciembre de 1992. En 1994 obtiene su primer título en el boxeo profesional cuando se convierte en Campeón Latinoamericano del peso Minimosca avalado por la FEDELATIN-AMB, cinturón que obtuvo tras derrotar por nocaut en 11 asaltos al venezolano José Bonilla.

Rosendo fue muy fanático del deporte hasta llegó a practicarlo en su infancia destacándose más en béisbol que en el fútbol, deporte que también llegó a jugar de niño. "De pequeño jugué béisbol pero por mi estatura no me permitieron reclutarme con algún equipo, luego jugué al fútbol pero tampoco me seleccionaron y entonces decidí volver al boxeo tras 7 años algo que había olvidado por el fallecimiento de mi padre." afirmó el bicampeón del mundo.