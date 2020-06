Chocolatito cumple 33 años y aquí sus mejores momentos en el ring

DAZN

El campeón mundial supermosca de la AMB, Román "Chocolatito" González cumple este martes 17 de junio 33 años, 8 Deportivo preparó los 10 momentos importantes en la carrera profesional del nicaragüense.

Carlos Cuadras

El legado de Román González se ratificó en números la noche del 10 de septiembre del 2016 cuando venció al mexicano y entonces invicto Carlos Cuadras para consagrarse campeón mundial de las 115 libras del CMB y de paso en tetracampeón mundial algo que solo chocolatito ha logrado para nuestro país, superando a su ídolo, Alexis Argüello.

Chocolatito tuvo que combatir con el mexicano los 12 rounds para marcar la historia de ganar en cuatro categorías diferentes un fajín mundial.

Yutaka Niida

El primer título mundial nunca dejará de marcar la Carrera de un seguro salón de la fama. El originario del barrio La Esperanza dotado de un gran talento era puesto a prueba en una pelea estelar en Japón y tardó tres rounds Román en colocar en asia su nombre entre los campeones mundiales pinoleros, pero solo era el inicio de una gloriosa carrera con el cinturón mundial en sus brazos para Román.

Akira Yaegashi

Román González con tan solo 27 años de edad hizo vibrar al mundo del boxeo cuando fue contundente en Japón, noqueando al local Akira Yaegashi para obtener su tercer fajín mundial en categorías diferentes y así emular lo logrado por Alexis Argüello, proeza que lucía inalcanzable para un pinolero.

El púgil nica saltó como favorito aquella madrugada del cinco de septiembre, pelea que lo catapultó a sus mejores bolsas y a hacer mercado en Estados Unidos el último lustro.

Mejor libra por libra

Fuera del Ring también hubo cosas que celebrar para Chocolatito. Reconocimientos, premios, distinciones fueron cosa de cada día para el púgil centroamericano pero nada comparado con ser nombrado a finales de 2015 como el mejor libra por libra del mundo por la prestigiosa Revista The Ring, considerada la biblia del boxeo.

González, siendo un púgil de pesos pequeños, fue colocado por alrededor de dos años encima de mounstros del boxeo mundial como Gennady Golovkin, Floyd Mayweather y Saúl Canelo Álvarez.

Khalid Yafai

El momento para recobrar confianza habia acabado para Román. Llegaba el momento de volver a asumir retos a como lo hizo toda la década y que mejor que ir por un título mundial nuevamente.

Chocolatito desvaneció en Texas al campeón mundial de la AMB, Khalid Yafai en febrero del 2020 para dar un golpe sobre la mesa que el otro tetracampeón mundial estaba de regreso y lo hizo ante un rival que solo por el hecho de poseer un cinturón mundial ya simbolizaba respeto para el ahora veterano Román González.

Rungvisai II

Cómo una derrota tan tenebrosa puede estar en un ranking de mejores momentos? El KO recibido por Román González en septiembre del 2017 a manos del tailandés Sor Rungvisai caló en la mente del chocolatito a tal punto de que el nica cambió algunas posturas respeto a entrenamientos, equipo de trabajo y mentalidad que naturalmente lo llevaron a regresar a lo más alto del boxeo casi tres años después.

Francisco Rosas II

Con solo 23 años de edad ya Román Gonzalez era bicampeón mundial, emulando lo conseguido por púgiles nicas de talla internacional como Rosendo Alvarez y Ricardo Mayorga.

El mexicano Francisco Rosas se midió por segunda vez a Román González, esta vez por el título interino de las 108 libras de la AMB. El Azteca apostaba a otra reñida pelea como la primera que se decidió en las tarjetas, pero esta vez Chocolatito no tuvo piedad y fue con hambre por el título para eliminar a Rosas en apenas el segundo round, añadiendo más líneas en ese entonces a su majestuosa Carrera.

Juan Francisco Estrada

Pocos boxeadores detuvieron las rachas noqueadoras de Román González y en ese particular, Juan Francisco “El Gallo” Estrada no solo ha sido uno de los rivales más Fuertes para Chocolatito, si no que el complicado triunfo que obtuvo Román en noviembre del 2012 ante el mexicano le ha significado un inmimente combate bien pegado en las postrimerías de su carrera ante este mismo rival.

En aquel 2012, Estrada era una Estrella emergente y Román ya tenía dos títulos en su palmarés y el Gallito es uno de los apenas siete rivales que han caminado toda la ruta contra Román, eso sí, el mexicano dio una majestuosa presentación aquella noche en Estados Unidos.

Moisés Fuentes

El rival no hace los méritos para estar en este ranking, pero si lo que representa la humanidad de Moisés Fuentes en noviembre del 2018 ya que fue la primera vez que el mundo del boxeo volvía a observar a Román González en un ring tras la dolorosa derrota por nocaut en 2017 ante Rungvisai.

La figura de Fuentes representa la salida para que Román escapara de las dudas que surgieron tras caer estrepitosamente en los puños de Rungvisai hace un año.

Eriberto Gejon

Antes de perseguir el sueño de ser campeón mundial, todo pugilista profesional aspira a tener su primera pelea en el extranjero y no menos importante fue la primera vez que Chocolatito mostró su potencial fuera de las fronteras de Nicaragua y lo hizo en Japón ante Eriberto Gejon.

En noviembre del 2007 Román debutaba en el extranjero y destruyó a Gejon en tan solo el primer round sin saber que precisamente Japón años después se comenzaría a construir el legado de González.