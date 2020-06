Reanudan acción de la Copa de Boxeo Alexis Argüello 2020

Foto: Exhibición de boxeo en la Copa Alexis Argüello / TN8

Este fin de semana en el Gimnasio Nicarao de Managua, las sorpresas estuvieron a la orden del día con la reanudación de la Copa Alexis Argüello 2020.

Los Halcones de Managua, campeones defensores, fueron sorprendidos por las Fieras de Las Minas, que los derrotaron 19x13, gracias al empuje de su peso ligero del siuneño José Vargas, así como del mulukuqueño Mario Martínez y el peso medio del bonanceño Efren Martínez, que acumularon tres victorias cada uno en este campeonato.

El mulukuqueño Mario Martínez, bicampeón en las copas, acumula 31 victorias contra seis derrotas en cinco copas. Éste debutó en la segunda edicion, en la que resultó subcampeón, pero se coronó en la tercera y cuarta copa; la última invicto con nueve combates.

Es de destacar que el Triángulo Minero se mantiene en el liderato masculino del grupo con 52 puntos, pero ahora lo alcanzó Chontales, que brilló contra Granada.

Tambien fue sorpresa ver a Managua derrotar al Triángulo Minero 10x8 en el boxeo femenino; en la final por equipos de la sexta copa desarrollada el 21 de septiembre pasado en el Puerto Salvador Allende en Managua, el Triángulo Minero le ganó 4x2 a las capitalinas. Ahora se invirtieron los resultados, aunque algunos se repitieron.

La capitalina Jennyfer Castillo le ganó por unanimidad a la bonanceña Martha Hernandez, a la que había vencido por RSC en esa final.

Por su parte la mulukuqueña Edelma Picado le ganó por tercera vez a la capitalina Ledy Mayorga en 64 kilos.

La bonanceña Lorena Díaz ni tuvo problemas para derrotar a la capitalina Vilma Vargas, para así ganar de manera consecutiva las últimas 15 peleas.

Posiciones

Grupo "C" Masculino

1. Triangulo Minero - 52 puntos.

2. Chontales - 52 puntos.

3. Granada - 33 puntos.

4. Managua 1 - 32 puntos.

5. Zelaya Central - 26 puntos.

Grupo "D" Femenino

1. Triángulo Minero - 39 puntos.

2. Managua 1 - 24 puntos.

3. Zelaya Central - 22 puntos.

4. Granada - 21 puntos.

5. Chontales - 8 puntos.

Sábado 20 de junio, Grupo "A"

Masaya vs Rivas en Masaya

Madriz vs Esteli en Madriz.

Boaco vs Río San Juan en Boaco.