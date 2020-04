Estrada: "Vengaré mi derrota ante Chocolatito en la revancha"

Matchroom

Juan Francisco Estrada y Roman 'Chocolatito' González están cazando una revancha de unificación- y Estrada le dijo a González en el primer episodio de 'Peleamundo', estrenando este domingo en el canal de YouTube de Matchroom Boxing, que está seguro de reivindicarse si la pelea puede ser programada.



Estrada (40-3 27 KOs) y González (49-2 41 KOs) recuperaron su estatus de campeón del mundo en una forma impresionante en las recientes peleas, con Estrada venciendo a Srisaket Sor Rungvisai en una revancha para recuperar los cinturones Super-Flyweight del WBC y Ring Magazine en Abril pasado y 'Chocolatito' retrocediendo los años para arranca el cinturón de la WBA del invicto Kal Yafai de Bretaña en Dallas en febrero con una victoria de KO de la novena ronda.



Los dos pelearon en noviembre de 2012 cuando González defendió con éxito su título de peso ligero de la WBA contra Estrada en Los Angeles, y con ambos hombres sosteniendo cinturas del título mundial, le dijeron a Jessie Vargas que les encantaría renovar su rivalidad con apuestas más altas, y 'Gallo' confiado en vengarse su derrota.



"He tenido tres derrotas y he vengado a dos de ellas", dijo Estrada. "No he podido vengar mi derrota contra González todavía porque nunca volvimos a pelear, pero creo que esta vez, voy a ganar, y esa pérdida también será vengada.



"Yo soy el campeón. Tengo mucho respeto por él. Es una gran pelea y ambos merecemos grandes bolsillos. Todo se ve y suena bien, pero todo se trata del dinero. Somos amigos y ambos luchamos por nuestras familias. Quiero unificar si se me da la oportunidad. Lucharé contra cualquier oponente disponible. Sé que habrá buenas peleas hechas por los promotores.



"No conozco a Yafai personalmente, sin embargo conozco a Roman, y es un gran campeón. Sé que tenía mucho apoyo de Nicaragua. Estaba feliz por él porque es una persona tan humilde. Sin duda estuve con Román González en esa pelea.



"Han pasado ocho años [desde la primera pelea] y estoy muy emocionado por esta pelea. Creo que la gente realmente quiere verlo también. Soy un gran boxeador. Será un gran espectáculo. Será una pelea mejor y más grande de los pesos grandes".



"El día de la pelea, Soy un león", dijo Chocolatito. "Y ya termino la pelea, ni modo, normal, somos amigos.



"Será una pelea muy buena. Todo el mundo habla antes de la pelea, pero lo único que importa es el día de la pelea. Ambos necesitamos demostrar al público que las divisiones de peso ligero pueden dar buenos espectáculos. Somos los que llevamos boxeo en este momento, las clases de pesos pequeñas, y si yo peleo contra Estrada, Será histórico".



González y Estrada son los principalmente del primer episodio, que también incluye a Vargas hablando con el prospecto muy talentoso Diego Pacheco, mientras que el segundo episodio también está listo para el próximo fin de semana y está dirigido por uno de los mejores entrenadores en boxeo hoy y uno de sus campeones mundiales.



Eddy Reynoso fue nombrado entrenador del año en Ring Magazine en 2019 y llegó a los titulares esta semana cómo el ex campeón de los pesos pesados Andy Ruiz Jr expresó su interés en entrenar con Reynoso junto a la super estrella Canelo Álvarez.



"Me encantaría trabajar con un boxeador mexicano tan carismático como Ruiz", dijo Reynoso a Vargas. "Sería un momento de orgullo como entrenador.



"Mas que nada no puedo decir si es disciplinado o indisciplinado. Un Peleador que llega campeón mundial no puede ser indisciplinado. Hay que apostar cosas con todos los Boxeadores. Yo lo que le podrías ser es que mover un poquito más la cintura, utilizar más con su contragolpe, que trabajar mas en la pelea en terreno corto. Algunas cositas pienso que puede hacer para el beneficio de él y para levantar un poquito más el nivel".



El gimnasio de Reynoso está lleno de talento, sobre todo en la forma de Julio Cesar Martínez, el emocionante campeón mundial de peso mosca del WBC que se une a Reynoso en el segundo episodio, mientras que Vargas también se une con Marc Castro, el talento Amateur que no puede esperar para completar su debut profesional cuando regresa el boxeo en vivo, ha firmado con Eddie Hearn y Matchroom Boxing USA.