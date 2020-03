Chocolatito es nuevo campeón Supermosca de la AMB

Matchroom

El pugilista Román "Chocolatito" González volvió a la cima del boxeo al consagrarse campeón este sábado Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras noquear en el noveno asalto al inglés Khalid Yafai en la cartelera de Mikey García y Jessie Vargas en el The Ford Center at The Star, Frisco.

Román de esta manera se consagró campeón por quinta ocasión en el pugilismo profesional en 4 categorías (Minímo, Minimosca, Mosca y Supermosca). El originario de Managua siempre fue al frente desde el primer momento que sonó la campana en Frisco y mostró su buena combinaciones de golpes.

El boxeador inglés mostró una mala actuación al perder en dos ocasiones su protector bucal y dar un cabezazo en el ojo derecho de la cara el púgil nica. En el octavo asalto cayó por primera vez Yafai, tras una derecha contundente en la cabeza por parte del boxeador pinolero que ya ponía en aviso al público en Texas que era el pleno favorito del combate.

Chocolatito con esta victoria dejó su récord de 49 victorias, 41 de ellas por la vía rápida y 2 derrotas. Por su parte el inglés que había defendido con éxito en 5 ocasiones el cetro Supermosca de la AMB finalizó su invicto tras perder con González este sábado en Texas.

En la pelea anterior Julio César "Rey" Martínez retuvo su título Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al superar por decisión únanime al galés Jay Harris en el mismo escenario.