González: "El campamento ha sido excelente, espero dar un gran espectáculo"

8Deportivo

A nueve días del combate en el que buscará quedarse con el cetro mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo, Román "Chocolatito" González conversó con Levi Luna de 8 Deportivo en Coachella sobre sus sensaciones de cara a este gran reto.

Tras escuchar como se expresó en previas entrevistas el campeón británico Khalid, Román González se mostró optimista de cara a la pelea "Siempre he respetado a mis rivales, lo respeto mucho a Yafai. El día de la pelea se sabrá quién es el mejor".

El oriundo del barrio "La Esperanza" habló sobre su único revés en el ring "No hay que poner excusas él (Srisaket Sor Rungvisai) me ganó bien y al final son cosas de la vida que pasan, yo nunca me he considerado mejor que otro y él tiene su merito".

El púgil nica habló también sobre su preparación en suelo norteamericano de cara al pleito del 29 de febrero.

"Este plan de trabajo ha sido positivo y difícil porque es una pelea que costó para darse y hay que hacer la mejor presentación posible" expresó el "Chocolatito".

El ex campeón mundial también mencionó que desconoce que depara su futuro en el pugilismo después de este combate "Yo no te puedo decir que día me voy a retirar, esta podría ser mi última pelea o podrían quedarme dos años más eso sólo lo sabe Dios".

Luego de su entrenamiento del miércoles el púgil pinolero detuvo la báscula en 120.6 libras.

González tampoco descartó la posibilidad de tener un tercer combate contra Srisaket Sor Rungvisai si el 29 de febrero derrota a Yafai.

Con récord de 48-2 Román desea volver a levantar un cetro mundial por primera vez desde el 10 de septiembre de 2016 cuando lo hizo al vencer a mexicano Carlos Cuadras en las tarjetas para hacerse con el título de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo en el Forum de Inglewood.