Regreso de Canelo sería en mayo, asegura presidente de Golden Boy

AFP

La próxima pelea de Canelo Álvarez probablemente será el 2 de mayo, centrada en el feriado del Cinco de Mayo, que se ha convertido en una fecha tradicional para la superestrella mexicana, según el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez.

"Ese es su fin de semana", dijo Gómez, quien dice que aún no se ha determinado a dónde llevarán este evento. Agregó que se reunirán con Álvarez (53-1-2, 36 KOs), "en algún momento de este mes", para conocer más detalles.

En su última salida el 2 de noviembre, Álvarez se anotó un nocaut técnico en la ronda 11 ante Sergey Kovalev para capturar el título de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Poco después de su victoria, se tuvo que tomar una decisión sobre si iba a mantener ese cinturón de la OMB.

"La OMB nos envió una carta acerca de tener que tomar una decisión sobre si se quedaría en el 75 o 68, porque en sus reglas, no se pueden mantener los títulos en dos categorías de peso", explicó Gómez.

El año pasado, cuando detuvo a Rocky Fielding en tres asaltos en el Madison Square Garden de New York, ganó la versión "regular" del cinturón de peso súper mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Parece lógico que Álvarez, que comenzó su carrera a los 15 años como peso welter junior, se estableciera en 168.

"Personalmente, creo que esa es la mejor categoría de peso, donde será el mejor, en este punto de su carrera", dijo Gómez. "Esa es la categoría de peso con la que se sentirá mejor, el más fuerte. Pero no necesariamente significa que no volverá al peso semipesado, todavía tiene esa posibilidad. Renunciar al título, sí, era sobre el peso, pero no se trataba todo solo del peso".

El campeón de peso súper mediano de la AMB, Callum Smith, y el titular del cinturón de la OMB, Billy Joe Saunders, son opciones lógicas, dado que no solo son campeones mundiales en la división, sino que también están alineados con DAZN, con quien Álvarez tiene un contrato exclusivo.

"No descartamos a nadie, a todos, incluso en las 160 libras (se considerará). Si quiere volver a 160, si hay alguno de los campeones que quiere ascender, enfréntarlo, no estamos descartando nada", dijo Gómez.

Debido a la estatura que tiene Álvarez en el deporte, ha aumentado la flexibilidad y la importancia en términos de sus opciones, dijo Gómez. La realidad es que Álvarez puede atraer a los boxeadores para que lo enfrenten en los pesos de su elección con los pagos que eso supone.

"Está en una posición especial en este momento de su carrera, donde puede pelear contra cualquiera desde las 160 hasta las 175 libras", remarcó Gómez. "Y hay hombres que pueden moverse hacia arriba o hacia abajo; él está en ese aire raro que donde estuvo Oscar (De La Hoya), Floyd (Mayweather) y también (Manny) Pacquiao. Él puede hacer cosas diferentes".