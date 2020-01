'Rey' Martínez ya tiene rival para primera defensa

Internet

El flamante campeón mundial Julio César ‘Rey’ Martínez ya tiene rival, fecha y sede para defender por primera ocasión el cetro Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).

El espectacular joven capitalino, que conquistó el cetro verde y oro con un nocaut sobre el nicaragüense Cristofer Rosales, defenderá el 29 de febrero en contra del británico Jay Harris (17-0, 9 Ko’s), en The Ford Center at The Star en Frisco, Texas, en el respaldo de Mikey García y Jessie Vargas.

Yo sé que Julio César ‘Rey’ Martínez les impactó en diciembre pasado... pues les tengo noticias del campeón del mundo... — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) January 3, 2020

Martínez llegará a la batalla con una marca de 15-1 y 12 nocauts. Será la segunda batalla que haga ‘Rey’, quien es entrenador por Mauricio Aceves, bajo la sociedad que firmaron Clase y Talento, Canelo Promotions y Matchroom Boxing de Eddy Reynoso, Canelo Álvarez y Eddie Hearn.

Para esa misma cartelera se tiene programada una posible presentación del nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González en contra de Khalid Yafai por el campeonato Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés), ya que está en negociaciones al saber que Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada está en recuperación de una lesión en una mano.

Harris, de 29 años, cinco más que el campeón del mundo, viene de noquear a Paddy Barnes en cuatro episodios y logró tres victorias en 2019. Martínez, por su parte, ganó tres de los cuatro combates que sostuvo el año pasado, además de un No Contest ante Charlie Edwards en su primera oportunidad titular.

JC Chávez y el Travieso Arce pactan revancha para 2020

Julio César Chávez y Jorge Arce quedaron picados de su último combate, es por eso que tendrán su pelea de revancha este 28 de febrero en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora.

Este miércoles se anunció que el César del boxeo y el Travieso protagonizarán su segundo capítulo bajo el nombre de "Duelo de leyendas mexicanas".

Recordar que ambos exboxeadores mexicanos se enfrentaron el 22 de noviembre en el Auditorio Municipal de Tijuana.

En la primea pelea de exhibición se impuso JC Chávez, quien lanzó justamente hace unos días: "Prepárate, que te voy a quitar la dientón y feo".