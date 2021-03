Alex Blandino merece un puesto en el roster de los Reds

MLB

Traducido de: www.redreporter.com

En las últimas tres temporadas como profesional, Alex Blandino apenas ha tenido 502 apariciones al plato.

Con estadías en AAA Louisville (dos veces) y con los Cincinnati Reds (dos veces) se resumen esas apariciones para Blandino. La temporada de beisbol son seis meses y en estos tres años serían 18 meses de pelota que se traducirían en solo 27 apariciones al plato, es decir menos de una estancia en el cajón de bateo por día.

Por supuesto, aún este tipo de regularidad escasa habría sido preferida para el camino que Blandino realmente ha pisado en ese tiempo. Una dolorosa lesión de rodilla en 2018 lo envió a un considerable tiempo de recuperación, mientras en 2020 vimos como la pandemia suspendió por completo las Ligas Menores. Eso desafortunadamente de alguna manera relegó a Blandino, ahora de 28 años, exclusivamente al sitio de entrenamiento alternativo todos los días y nunca recibió el llamado de los Reds para sumarle a esas pocas 502 apariciones al plato.

La unica manera de ver lo frustrante que son esas observaciones es reitrando lo que habia hecho antes de eso y lo que puede hacer detrás de eso. Blandino, un ex draft de primera ronda en 2014 sacado de la Universidad de Stanford, firmó por 1.8 millones como un relativo prospecto de alto calibre que tuvo una sólida carrera en el beisbol colegial. La idea era en aquel momento que él habia sido el tipo de jugador que iba por buen camino para desarrollares, alguien que tenía todas las herramientas que los prospectos iban a absorner y Blandino podía moverse rápido dentro del sistema de Ligas Menores.

Blandino es un jugador viable que juega varias posiciones si no es que todo el infield competentemente y con gran habilidad para ponerse en base, una habilidad valiosa que le da profundidad a cualquier equipo del juego, y el consenso general era que Blandino probablemente iba a mostrar todo eso cuando fuera subido. Luego de un poco de retraso en el despegue de su carrera profesional, eso es lo que comenzó a demostrar, terminando la temporada 2017 con promedio de .265 y .382 de slugging en 473 apariciones entre AA y AAA.

Todo eso que tangiblemente hemos viste de él desde sus últimos turnos en la temporada 2019 es un par de Temporadas en la Liga del Cactus (Spring Training) en las cuales ha sido muy utilizado por los Reds, en ese lapso definitivamente se hizo notar. Las estadísticas del ST obviamente no son del todo leales ya que los equipos combinan la práctica y la prueba a algunos jugadores y a veces es difícil discernir que tan importante es cada pitcheo y cada swing en el ST para equipararlo con las Grandes Ligas. Aún así, sabemos que Blandino ha estado en el campamento de los Reds en 2020 y 2021 peleando por un puesto y como si fuera su objetivo, Blandino ha demostrado con sus estadísticas sus habilidades ya que tuvo 1.231 de OPS en 2020 y en 2021 lleva 1.041 de OPS.

Además, ha demostrado su habilidad para competentemente cubrir todas las posiciones del infield, incluyendo el shortstop, donde se esperaba que compitiera por un puesto antes que los Reds anunciaron que Eugenio Suarez se movía de esa posición. Si hubiera una definición estandar de lo que los Managers buscan en los bates de la banca a nivel de Grandes Ligas sería : a) Versatilidad para cubrir varias posiciones, principalmente en Liga Nacional al no haber designado b) La habilidad de mostrar buenos atributos ofensivos pese a que a veces pasará ese jugador mucho tiempo sin tener turnos al bate.

Blandino no tiene un camino libre para tener tiempo de juego en los Rojos para demostrar la promesa que es, pero eso no significa que no haya un rol en el equipo grande de lo Reds para un chico con su perfil. Aqui hay una pieza útil en el roster de 26, uno que merecería cualquier jugador a su edad. La única parte confusa es que es raro que un jugador seleccionado en la 1ra ronda del draft explote tan tarde en su carrera y con un perfil como el de él, sin un lugar fijo en las Grandes Ligas.

Él aún tiene una opción a Ligas Menores. Esta regla son alguna de las cosas más crueles para los jugadores, tener el chance de subir a veces con esta regla pero otras quedar desempleado por esta misma. Blandino es uno de esos únicos bateadores de la banca para los Reds en estos momentos, porque su competencia por el último puesto en el roster es con un puñado de jugadores que simplemente no han podido establecerse ni en Ligas Menores

Con las ligas menores retrasadas al menos hasta mayo, eso podría darle a Blandino otro mes sin Apariciones al Plato, y de ser mandado a AAA (tercera opción de ligas menores) lo pondría en la estufa caliente al jugador. Un cambio de equipo podría ser otra opción.

Los Rojos seguramente harán un espacio para Dee Gordon en el roster de 40 y promoverlo encima de Blandino. Podrían darle el chance al Regla-5 Kyle Holder solo para mantenerlo en el equipo. A este punto respecto al roster de 26, admitimos que nos rascamos los caballos para saber quien se queda y quien no después de todo. No estoy seguro si he visto algún jugador que quiera ser suplente como Blandino ha sido para los Reds, especialmente no alguien con dicho Pedigree, y sin otra razón que agregar, espero Cincinnati le de una opertunidad en el roster de día de apertura.