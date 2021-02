Firmados nicas, un nuevo atractivo para el GPO

8D

Por primera vez después de 10 años, el GPO permitirá que los peloteros nicas firmados puedan jugar en el Pomares antes que daban partir adonde sus respectivas organizaciones los asignen debido que los prospectos pinoleros no saben en que momento iniciará el Spring Training en Ligas Menores.

Hasta el momento se conoce que Melvin Novoa formará parte del Rivas, Rodolfo Bone, Fredvil Chévez jugarán con Masaya, por otro lado Elián Rayo vestirá la camisa de los Indígenas de Matagalpa y Roger Leytón con el Bóer son los firmados que verán turnos en el Pomares.

"Agrecido por el apoyo que me está dando el Frente Sur, la fecha del arranque del Spring Training en Ligas Menores la han atrasado y el equipo me están apoyando con el permiso para que me mantenga en ritmo cuando inicie la temporada." expresó el receptor Melvin Novoa.

Los firmados creen que pueden sacar provecho a esta situación de poder apoyar a los equipos del GPO y de paso seguir fogueandose tras un 2020 donde no hubo Ligas Menores por la Pandemia del Coronavirus.

"Me alegra poder estar nuevamente con las Fieras del San Fernando es algo importante para mí porque es fogueo para el Spring Training. Pensé que este año ibamos a poder viajar normal como los otros años, pero lamentablemente no se dio." afirmó Rodolfo Bone.

Los toleteros Ismael Munguía, Elián Miranda y Brandon Leytón son algunos que hasta el jueves seguían solicitando permiso, mientras que Dilmer Mejía y Wiston Cerrato son los que recibieron el no de sus organizaciones.