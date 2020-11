Ernesto Jerez cerca de Cooperstown

8 Deportivo

El nominado al premio Ford Frick, Ernesto Jerez, galardón que se le otorga por la excelencia a la narración del béisbol en el Salón de la Fama en Cooperstown conversó el lunes con Levi Luna en una entrevista en Facebook Live.

El dominicano es parte de los ocho finalistas al premio Ford Frick que otorgará en el 2021 donde se encuentran Joe Buck (Fox Sports), Al Michaels (ABC Sports), Buddy Blattner (Filadelfia), Dave Campbell, Dizzy Dean y Don Drysdale.

"Me enteré de la noticia en redes sociales. Estaba en casa y comenzó a sonar el teléfono, cuando me enteré no tenía con quien compartir la noticia, mi esposa había salido y mis hijos estaban en la escuela, pensé en mis padres, como en mi trabajo. Otros que se me vinieron a la mente fueron mis compañeros y colegas de ESPN" expresó el originario de Santiago de los Caballeros.

Ernesto cumplirá 26 años de estar en ESPN, con una trayectoria de 20 años como narrador en las transmisiones de las Grandes Ligas y formó parte del staff de ESPN que narró la temporada 2019-20 de la NBA donde se consagraron campeones los Lakers.

Ernesto Jerez confirma su pasión por el Bóer

En múltiples ocasiones Ernesto Jerez a confirmado su seguimiento por los Indios del Bóer en la pelota pinolera y el lunes lo volvió a ratificar. "Recibí una carta del señor Ajax Delgado por la nominación al Ford Frick, el que es bueno es bueno y todos de los Indios del Bóer son buenos" afirmó Jerez a Levi Luna.

"Siempre quise ser como mi papá"

"Mi papá me dijo que cuando me fuera a dedicar a algo que lo hicera al cien por ciento, que no me pusiera barreras porque yo iba a encontrar a muchas personas que me iban a decir que para eso yo no daba" manifestó el narrador de 52 años.